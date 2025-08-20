1 órája
Háromszázötvenen a rajtvonalnál - galériával, videóval
Szarvason idén is sportosan indult a Szent István nap. Immár hatodszor jelentette a városi ünnepi programok részét, illetve azok felvezetését a Trianoni Emléktusa. Az úszásból, futásból és ezek kombinációjából álló számokat a Városi Szabadstrand és a Kacsa-tó környékén tartották meg, rekord résztvevővel.
A Trianoni Emléktusa lebonyolítása a korábbi évek szerint alakult: az úszók 1000 és 2000 méteres távok közül választhattak, a futókra 3 kilométeres kör várt, ebből vállalhattak egyet, kettőt, vagy hármat a felkészültségüknek megfelelően.
Akik pedig kombinálták a két sportágat, azoknak a rövidebb távot kellett leúszniuk, mellé pedig 6 km-t futniuk.
– Az úszó- és futószámok, valamint a duatlon távok tekintetében követtük a hagyományokat, próba jelleggel hirdettük meg a SUP-ot, volt néhány jelentkező, ők is tovább színesítették a rendezvényt. Nagy örömünkre soha ennyi résztvevő nem volt korábban, összesen 87 településről érkeztek sportemberek az ország minden pontjáról. A nevezések számát 350 főben limitáltuk és jól kalkuláltunk, hiszen súrolta ezt a határt a mezőny. Érdekesség, hogy negyvenéves volt az átlagéletkor, ami azt jelenti, hogy leginkább a középkorúak körében népszerű az esemény – újságolta el Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna főszervező, akinek a munkáját rutinos rendezői gárda segítette, élen a házigazda SZUSE elnökével, Darida Andrással, vagy az úszókat felügyelő Zalán Csabával.
A féltucat SUP-os indította a programot, pontban 10 órakor az úszók és duatlont választók kezdték meg a versengést a fél kilométerre kijelölt fordító bója irányában, majd röviddel ezután a futók is útjukra indultak a Történelmi Emlékúton. Fokozta az érdeklődést, hogy az esemény Olimpiai Ötpróba pontgyűjtő állomás volt. Csak Budapestről félszázan keltek útra ennek jótékony hatásaként.
– A futás útvonala kivisz a történelmi Magyarország szívébe, bár jó meleg van a gáton és a terepet sem feltétlenül szereti mindenki, ez sem riasztotta vissza az embereket. A mozgás öröme mellett kedvelik a korcsoportos díjazást is. A különböző kategóriákban több mint kétszáz ajándékot osztunk ki a támogatók jóvoltából, akiknek ezúton is hálánkat fejezzük ki. Mindig nagy kő gördül le, amikor mindenki épségben beérkezik, a meleg különösen a kéttusában jelent nagy kihívást, ezért a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítottunk a frissítésre. Természetesen jövőre folytatjuk, de most jól jön majd néhány napnyi pihenő a tapasztalatok kiértékelésére – fűzte hozzá Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna.
A Trianoni Emléktusa 2025-ös győztesei
- Úszás. 1000 m. Lányok, nők. 10–14 évesek (7): Máth Júlia. 15–18 (2): Hamvas Réka. 19–30 (1): Veszprémi Dorottya. 31–40 (3): Májer Anita. 41–50 (6): Wéber Vanda. 51–60 (6): dr. Hanyecz Katalin. +60 (1): Palásti Anna. Fiúk, férfiak. 10–14 (8 induló): Máth Vince. 15–18 (1): Harsányi Botond. 19–30 (3): Tóth Vince. 31–40 (1): Ádám Tibor. 41–50 (8): Mérai Sándor. 51–60 (4): Tiszavári Sándor. +60 (5): Sebők János.
- 2000 m. Lányok, nők. 10–14 évesek (2): Daróczi Panna. 15–18 (3): Rácz Anna Lilla. 19–30 (1): Lukács Réka. 31–40 (3): Oláhné Gregus Bernadett. 41–50 (4): Boros Viktória. 51–60 (4): Csikány Csilla. +60 (3): Maitz Kriszta. Fiúk, férfiak. 10–14 (2): Rákos Zoltán. 15–18 (2): Orovecz Krisztián. 19–30 (1): Ádám Dániel. 31–40 (5): Horváth Roland. 41–50 (3): Vass Csaba. 51–60 (7): Ádám Tibor. +60 (4): Tóth László.
- Futás. 3000 m. Lányok, nők. 7–9 évesek (2): Szebedinszky Nelli. 10–14 (7): Nagy Rebeka. 15–18 (2): Salánki Bori. 19–30 (1): Szőllősy Blanka. 31–40 (8): Menezdorf-Kránitz Szabina. 41–50 (10): Vass Ilona Tünde. 51–60 (7): dr. Sulyok Anita. +60 (2): Valastyán Jánosné. Fiúk, férfiak. 7–9 (4): Kovács Ambrus 10–14 (6): Szabó Áron. 31–40 (1): Takács József. 41–50 (6): Menezdorf Ákos. 51–60 (3): Király Imre. +60 (2): Dudás Endre.
6000 m. Lányok, nők. 19–30 (4): Koskáné Nagy Tímea. 31–40 (4): Fodor Alexandra. 41–50 (5): Táborosi Hajnalka. 51–60 (6): Bíróné Révész Erzsébet. +60 (5): Orosz Katalin. Fiúk, férfiak. 10–14 (2): Harmati Milán. 15–18 (1): Fabó Bálint. 19–30 (2): Szeljak Bálint. 31–40 (3): Koska László Richárd. 41–50 (5): Ács Levente. 51–60 (8): dr. Juhász Mihály. +60 (4): Molnár Győző.
9000 m. Lányok, nők. 31–40 (3): Kissné Kovács Zsuzsa. 41–50 (1): Bankó Zita. 51–60 (3): Weisz Csilla Eleonóra. +60 (4): Szerletics Imréné. Fiúk, férfiak. 15–18 (1): Konstantinovics Márk. 19–30 (2): Molnár Ábel. 31–40 (3): Váncsodi Norbert. 41–50 (6): Farkas Gábor. 51–60 (6): Kozák István. +60 (3): Valastyán János.
- Kéttusa. 1000 m úszás, 6000 m futás. Lányok, nők. 10–14 évesek (2): Varga Vanda. 15–18 (1): Kiss Fanni. 19–30 (3) Maglóczki Janka. 31–40 (6): Pálfiné Gulyás Vera. 41–50 (8): Dósai-Molnár Szilvia. 51–60 (6): Fodor-Fejes Adrian Adél. +60 (3): Kárpáti Szilvia. Fiúk, férfiak. 10–14 (2): Csamangó Bercel. 15–18 évesek (1): Sztán Attila. 19–30 (3): Kiss Ákos. 31–40 (7): Nagy Ádám. 41–50 (16): Hamvas Péter. 51–60 (14): Csányi Róbert. +60 (5): Vörös János.
- SUP. 1000 m. Női (3): Szitó Zsófia. Férfi (3): Gémes Viktor Pál.
Trianoni Emléktusa SzarvasonFotók: Babák Zoltán