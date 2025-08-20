Háromszázötvenen a rajtvonalnál - galériával, videóval

A Trianoni Emléktusa lebonyolítása a korábbi évek szerint alakult: az úszók 1000 és 2000 méteres távok közül választhattak, a futókra 3 kilométeres kör várt, ebből vállalhattak egyet, kettőt, vagy hármat a felkészültségüknek megfelelően.

A Trianoni Emléktusa legfrissebb rajtolói. Fotó: Babák Zoltán

Akik pedig kombinálták a két sportágat, azoknak a rövidebb távot kellett leúszniuk, mellé pedig 6 km-t futniuk.

– Az úszó- és futószámok, valamint a duatlon távok tekintetében követtük a hagyományokat, próba jelleggel hirdettük meg a SUP-ot, volt néhány jelentkező, ők is tovább színesítették a rendezvényt. Nagy örömünkre soha ennyi résztvevő nem volt korábban, összesen 87 településről érkeztek sportemberek az ország minden pontjáról. A nevezések számát 350 főben limitáltuk és jól kalkuláltunk, hiszen súrolta ezt a határt a mezőny. Érdekesség, hogy negyvenéves volt az átlagéletkor, ami azt jelenti, hogy leginkább a középkorúak körében népszerű az esemény – újságolta el Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna főszervező, akinek a munkáját rutinos rendezői gárda segítette, élen a házigazda SZUSE elnökével, Darida Andrással, vagy az úszókat felügyelő Zalán Csabával.

A féltucat SUP-os indította a programot, pontban 10 órakor az úszók és duatlont választók kezdték meg a versengést a fél kilométerre kijelölt fordító bója irányában, majd röviddel ezután a futók is útjukra indultak a Történelmi Emlékúton. Fokozta az érdeklődést, hogy az esemény Olimpiai Ötpróba pontgyűjtő állomás volt. Csak Budapestről félszázan keltek útra ennek jótékony hatásaként.

– A futás útvonala kivisz a történelmi Magyarország szívébe, bár jó meleg van a gáton és a terepet sem feltétlenül szereti mindenki, ez sem riasztotta vissza az embereket. A mozgás öröme mellett kedvelik a korcsoportos díjazást is. A különböző kategóriákban több mint kétszáz ajándékot osztunk ki a támogatók jóvoltából, akiknek ezúton is hálánkat fejezzük ki. Mindig nagy kő gördül le, amikor mindenki épségben beérkezik, a meleg különösen a kéttusában jelent nagy kihívást, ezért a megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítottunk a frissítésre. Természetesen jövőre folytatjuk, de most jól jön majd néhány napnyi pihenő a tapasztalatok kiértékelésére – fűzte hozzá Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna.