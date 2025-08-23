Röplabda
1 órája
Tóth Szonja is a felnőtt csapattal készül
Hermeczi Bernadett után újabb fiatal feladó kapcsolódott be az MBH-Békéscsaba röplabda-csapatának munkájába.
A klub közöségi oldalának közlése szerint az U17-es bajnokcsapat saját nevelésű játékosa, Tóth Szonja néhány nap erejéig az extraligás kerettel dolgozhat. A csapathoz a férfi válogatottól visszatérő Nagy Péter vezetőedző elmondta, kiemelten fontosnak tartja, hogy megismerje az Akadémián pallérozódó tehetségeket.
