augusztus 23., szombat

Bence névnap

22°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

Tóth Gábor a világbajnokságon

Címkék#röplabda#Békéscsabai RSE#Tóth Gábor#világbajnokság

Pénteken Thaiföldön elrajtolt a női röplabda-világbajnokság, ahol magyar érdekeltség is van: a Békéscsabai RSE kispadján öt évig vezetőedzőként dolgozó Tóth Gábor, a világhírű olasz tréner, Lorenzo Micelli és a svéd válogatott másodedzőjeként képviseli hazánkat a tornán.

Gajdács Pál

A skandinávok bemutatkozása nem a legjobban sikerült pénteken: Hollandiától 3:2-es vereséget szenvedtek. Svédország vasárnap Thaiföld, augusztus 26-án Egyiptommal játszik a csoportjában. 

Tóth Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu