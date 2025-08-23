Röplabda 2 órája

Tóth Gábor a világbajnokságon

Pénteken Thaiföldön elrajtolt a női röplabda-világbajnokság, ahol magyar érdekeltség is van: a Békéscsabai RSE kispadján öt évig vezetőedzőként dolgozó Tóth Gábor, a világhírű olasz tréner, Lorenzo Micelli és a svéd válogatott másodedzőjeként képviseli hazánkat a tornán.

A skandinávok bemutatkozása nem a legjobban sikerült pénteken: Hollandiától 3:2-es vereséget szenvedtek. Svédország vasárnap Thaiföld, augusztus 26-án Egyiptommal játszik a csoportjában. Tóth Gábor

