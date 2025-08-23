Röplabda
2 órája
Tóth Gábor a világbajnokságon
Pénteken Thaiföldön elrajtolt a női röplabda-világbajnokság, ahol magyar érdekeltség is van: a Békéscsabai RSE kispadján öt évig vezetőedzőként dolgozó Tóth Gábor, a világhírű olasz tréner, Lorenzo Micelli és a svéd válogatott másodedzőjeként képviseli hazánkat a tornán.
A skandinávok bemutatkozása nem a legjobban sikerült pénteken: Hollandiától 3:2-es vereséget szenvedtek. Svédország vasárnap Thaiföld, augusztus 26-án Egyiptommal játszik a csoportjában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre