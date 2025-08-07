Egykori klasszisok csabai csúcstalálkozója

Világ-, és Európa-bajnokságot megjárt egykori felnőtt és korosztályos válogatottak találkoztak egykori bázisukon.

A képen, balról: Balog Ildikó, Kocsorné Balázs Beatrix, Korcsmáros Enikő, Kiss Renáta, Gergely Orsolya, Varró Renáta és Mitykó Bianka Szabina. S lám mindannyiuknak spiccben van a lábfeje! Fotó: FB/TC Békéscsaba

Kiss Renáta, Korcsmáros Enikő, Balog Ildikó, Mitykó Bianka Szabina, Gergely Orsolya, Kocsorné Balázs Beatrix, Varró Renáta szíve még most is visszahúz a tornaterembe. Ketten – Balog Ildikó és Mitykó Bianka Szabina ma is TC Békéscsaba alkalmazottja, előbbi elnökként, utóbbi edzőként szolgálja tovább a békéscsabai tornát. A többieket közelebbre, távolabbra sodorta el az élet, azonban mindannyiukban közös, hogy ilyen, vagy olyan minőségben, de benne maradtak a sport vérkeringésében.