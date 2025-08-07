Tegnap, 12:59
Egykori klasszisok csabai csúcstalálkozója
Igazi tornász-csúcstalálkozót tartottak a minap a TC Békéscsaba Rácz Lukács Tornatermében.
Világ-, és Európa-bajnokságot megjárt egykori felnőtt és korosztályos válogatottak találkoztak egykori bázisukon.
Kiss Renáta, Korcsmáros Enikő, Balog Ildikó, Mitykó Bianka Szabina, Gergely Orsolya, Kocsorné Balázs Beatrix, Varró Renáta szíve még most is visszahúz a tornaterembe. Ketten – Balog Ildikó és Mitykó Bianka Szabina ma is TC Békéscsaba alkalmazottja, előbbi elnökként, utóbbi edzőként szolgálja tovább a békéscsabai tornát. A többieket közelebbre, távolabbra sodorta el az élet, azonban mindannyiukban közös, hogy ilyen, vagy olyan minőségben, de benne maradtak a sport vérkeringésében.
