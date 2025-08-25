augusztus 25., hétfő

Torna

54 perce

Közös csabai tábor a Fradista lányokkal

Címkék#sport#tábor#Torna Club Békéscsaba#torna#Ferencvárosi TC

Az augusztus a táborok időszaka a tornászoknál, a Torna Club Békéscsaba Rácz Lukács Tornacsarnokában folyamatos volt a jövés-menés. A napokban a Ferencvárosi TC serdülő korosztályosai voltak a Torna Club Békéscsaba vendégei.

Gajdács Pál

Az augusztus a már hagyományosnak tekinthető nyári tábor hónapja, melynek keretében a Torna Club Békéscsaba a kisebbek korosztály számára kínált rendkívül tartalmas (nemcsak a tornatermi foglalkozásokra korlátozódó) programokat. A gyerekek önfeledten vették birtokba a tornaszereket, az egyik kedvenc az ugródeszka volt. Egy másik napon a tornateremből a Ligeti játszótérre mentek ki a csoportok, ahol természetesen minden játékot kipróbálhattak a kisebbek és nagyobbak. 

Javában készül a Torna Club Békéscsaba
Torna Club Békéscsaba: együtt készültek a ferencvárosiakkal Fotó: FB/TC Békéscsaba

Budapestről érkeztek vendégek a Torna Club Békéscsaba serdülő tornászaihoz

Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő leány tornászai költöztek be a Kórház utcai terembe, akik a békéscsabaiak hasonló korú versenyzőivel készültek együtt. 

– A Fraditól tíz tornász és két edző, Kiss Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel a hasonló korú tornászaink nagyon hasznos napokat tölthettek együtt – mondta Balog Ildikó, a TC Békéscsaba elnöke, aki edzőként is kivette a részét a munkából, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolccsal együtt pallérozta a gyerekeket.

A terem augusztus hetében is telt házzal üzemel, hiszen Budapestről várnak egy légtornász csapatot. Jövő héttől pedig már az iskolával egy időben az új hobbi csoport és a különböző korosztályok a tanfolyamosok számára kezdik meg a foglalkozásokat.

 

