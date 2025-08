Kimaradt a gyulaiak meccslabdája

A Termál FC két és fél hónapja fontos győzelmet aratott a Vasas II. ellen, most is győzni ment a fővárosba, a hazai fiatalok azonban szervezett játékkal tartották magukat az első félidőben, mi több a 35. percben a vezetést is megszerezték.

Zabari Dávidék (kékben) nagyot küzdöttek, de ez csak egy pontot eredményezett a Termál FC számára. Fotó: Vasas FC/Facebook

Egy hosszú indítást nem tudtak kontrollálni a vendégek, a lekészítést pedig Jován vágta 12 méterről Krnács kapujába, 1–0. Nem sokáig tarthatott a piros-kékek öröme, mert két minutával később Göblyös erős lövése kipattant Ménesiről, Czirok pedig jókor volt jó helyen, és 13 méterről bevette a kaput, 1–1.

Szünet után labdabirtoklás tekintetében kiegyenlített lett a játék. Sok volt az apró szabálytalanság és a szöglet, ezeknél azonban a védők résen voltak, és a kapusokkal egyetemben biztosan hárítottak. A gyulaiak a végjátékban fokozták a nyomást, az utolsó percekben adva volt a meccslabda is, de ezzel nem tudtak élni.

Jó: Puskás, Ódor, Ménesi, ill. Trescsula.

Ekker Attila: – Jól álltunk a mérkőzésbe, magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és sokat birtokoltuk a labdát az ellenfél térfelén. A semmiből kapott gólt is jól reagáltuk le, gyorsan válaszolni tudtunk. A második félidőre kiegyenlítődött a játék, sajnálom azt, hogy egy jó csapat otthonából nem tudtunk három ponttal távozni. Meg kell tanulnunk megnyerni az ilyen mérkőzéseket.

Vasas FC II.–Gyulai Termál FC 1–1 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 150 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Halmai Kristóf, Pálinkás Donát Ferenc).

Vasas II.: Ménesi – Puskás, Ódor, Forgó, Jován (Rab), Horváth R. (Szabó L.), Vincze, Magyar, (Szabó B.) Feledy, Horváth Sz. (Csánk-Takács), Ottucsák. Vezetőedző: László András.

Gyula: Krnács – Zabari (Kolarovszki Milán), Wéber, Lestyán, Göblyös (Máris), Zelenyánszki (Katona), Czirok, Krajcsó, Trescsula, Zádori (Constantinescu), Vörös (Szabó Zs.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Jován(35.), ill. Czirok (37.).