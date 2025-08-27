augusztus 27., szerda

Labdarúgás - NB III.

1 órája

Rendíthetetlenül menetel a gyulai csapat

Címkék#labdarúgás NB III.#Szegedi VSE#Gyulai Termál FC

A Magyar Kupa után az NB III.-as bajnokságban is négygólos győzelmet aratott a gyulai csapat a Szegedi VSE ellen. A Termál FC a vasárnapi ötödik játéknapon saját pályáján gyűjtötte be a pontokat, a sikerével pedig megerősítette pozícióját a csoport élén. Vasárnap is hazai környezetben vívja a vármegyei rangadót.

Bakulya Mihály

A Termál FC nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, Vörös nyomban két nagy lehetőséget is elpuskázott. 

Termál FC; Szeged; labdarúgás
A Termál FC játékosai másodszor is legyőzték a piros mezes szegedi csapatot. Fotó: Gémes Sándor/Délmagyarország

A 17. percben azután egy ajándék labda Zádori elé pattant, aki 25 méterről emelt a kint álló kapus felett a hálóba, 1–0. Többet kezdeményezett a hazai gárda a folytatásban is, de csak a félidő hosszabbításában tudta növelni előnyét. A bal szélen kitörő Trescsula lábát húzták el a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Máris értékesítette, 2–0.
Érdemben a szünet után sem változott a játék képe, bár a gyulaiaknak volt egy rövidebb „üresjáratuk”. A 75. percben újabb szemfüles találattal biztosították be sikerüket, ezúttal Szabó Zsombor „mérte meg” jó 35 méterről a szegediek cserekapusát, 3–0. Négy minutával később az előkészítésből vállat szerepet: egy tért ölelő átadással hozta helyzetbe Zádorit, aki a kapus mellett állította be a végeredményt, 4–0.

Jó: Szabó Cs., Zelenyánszki, Zádori, ill. Kéri, Farkas M.

Ekker Attila: – Dicséret illeti a csapatot, jó sebességben futballozott, és a védekezésben is rendezett volt. Jár a gratuláció a fiúknak.

Gyulai Termál FC–Szegedi VSE 4–0 (2–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 420 néző. Vezette: Nagy Attila László (Bán Kristóf Patrik, Balogh Bence).
Gyula: Füstös – Wéber, Szabó Cs., Krajcsó, Zabari (Kolarovszki Milán), Zelenyánszki, Trescsula (Szabó Zs.), Zádori, Vörös (Göblyös), Máris (Kolarovszki Martin), Lestyán (Katona). Vezetőedző: Ekker Attila.
Szeged: Balogh Cs. (Zelman) – Tóth D., Csamangó (Mezei), Rádai, Nagy B. (Beretka), Albert, Ábrahám-Fúrús (Benyó), Dobronoky, Farkas M., Kéri, Papp Á., Amariutei. Vezetőedző: Kelemen Balázs.
Gólszerző: Zádori (17., 79.), Máris (45+4. – 11-esből), Szabó Zs. (75.).

További eredmények: III. Kerületi TVE–FC Dabas 3–1, Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád GA II. 3–2, Erzsébeti SMTK–Vasas FC II. 2–0, BKV Előre–Dunaharaszti MTK 2–1, Budapest Honvéd II.–Martfűi LSE 5–0, Tiszaföldvár SE–Csepel TC 1–0, Békéscsaba 1912 Előre II.–Monor SE 0–1.

 

 

 

