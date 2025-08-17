augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

1 órája

Értékes győzelem Martfűn

Labdarúgó NB III.

A bajnokság negyedik játéknapján az első idegenbeli győzelmét aratta az NB III.-as gyulai labdarúgócsapat. A Termál FC a masszív Martfű otthonából érhetett haza három ponttal, melyet a második félidőben tört meg. Ezzel a sikerrel Ekker Attila legénysége megerősítette pozícióját a tabella élén.

Bakulya Mihály

A Termál FC kezdettől dominálta a játékot, többet birtokolta a labdát és többet kezdeményezett. 

Idegenben győzött a Gyulai Termál FC
Wéber László masszív pontja volt a Termál FC védelmének, nem is ez a csapatrész játszotta a főszerepet. Fotó: Kiss Zoltán

A házigazdák energiáját felemésztette a védekezés, azt viszont szervezetten tették. Ügyesen megszállták térfelüket, nem igazán hagytak területet a gyulaiaknak.

A második félidő elején megtörték a jeget a fürdővárosiak. Az 54. percben Szabó Zsombor a jobb fölső sarkot pókhálózta ki egy 20 méteres szabadrúgásból, 0–1. Tíz minutával később Máris használta ki, hogy a kijövő hazai kapus és védője összefutott, az alapvonal közeléből önzetlenül tálalt vissza Trescsula elé, aki közelről lőtt a kapuba, 0–2. Hamar jött a szépítés is. A 68. percben egy felívelt labdát háttal akart hazafejelni az egyik gyulai belső védő, így nem láthatta a mögötte helyezkedő Kalmárt, aki lecsapott rá és szépített, 1–2. A Tisza-partiak ezt követően visszanyerték a hitüket. Jobban kinyíltak, ezáltal a Termál játékosai előtt is több lehetőség adódott, gól azonban nem esett több.

Jó: Kalmár, Székely, Kinyig, ill. Máris, Zelenyánszki, Szabó Zs., Zabari.

Ekker Attila: – A körülmények, illetve az ellenfél passzivitása miatt nem tudtunk tempót diktálni az első félidőben. Fontos szerepe volt az első gólnak, azt követően már az ellenfelünk is törekedett a játékra. Kialakult egy lüktető mérkőzés,

Martfűi LSE–Gyulai Termál FC 1–2 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Martfű, 250 néző. Vezette: Sándor Csaba (Benkő Róbert, Szilágyi Zsolt).

Martfű: Kenyeres – Boros (Bidzilya), Laczkó (Hunya), Székely, Fődi (Vona), Kalmár, Bogdán, Bódai (Kinyig), Mészáros, Varga T., Antman. Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Gyula: Krnács – Wéber, Krajcsó (Zabari), Göblyös (Szabó Cs.), Zelenyánszki, Czirok (Szabó Zs.), Trescsula (Katona), Zádori, Vörös (Kolarovszki Milán), Máris, Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Kalmár (68.), ill. Szabó Zs. (54.), Trescsula (64.).

További eredmények: Vasas II.–BKV Előre 6–2, Szeged II.–Erzsébeti SMTK 0–3, Szegedi VSE–Békéscsaba II. 0–1, Dunaharaszti–Bp. Honvéd II. 1–0, Dabas–Hódmezővásárhely 1–0, Csepel–III. Kerületi TVE 1–1, Monor–Tiszaföldvár 3–1.

 

 

