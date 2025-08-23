augusztus 23., szombat

Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

1 órája

Keretbe foglalta kupameccsét a Termál FC - galériával

A második kört is sikerrel vette a MOL Magyar Kupában a gyulai labdarúgócsapat. A Termál FC szombaton hazai pályán fogadta a ligában is konkurens Csepelt. Már a második perctől továbbjutásra állt, amit sikerült is megtartania. A következő fordulóban akár már élvonalbeli ellenféllel is összefuthatnak a gyulaiak a legjobb 64 között.

Bakulya Mihály

A Termál FC nagy lendülettel kezdett, Máris már az első percben ziccert alakított ki. 

Termál FC; labdarúgás; Csepel
A Termál FC játékosai uralták a játékteret és a játékot, korábban is döntésre vihették volna a továbbjutást. Fotó: Kiss Zoltán

A gólra újabb minutát kellett várni, amikor is Vörös bepasszát Czirok értékesítette, 1–0. A folytatásban már szervezettek voltak a csepeliek, lefékezték a hazaiakat, de a kapura kevés veszélyt jelentettek. A 40. percben ráadásul megfogyatkoztak, miután Sükösd utolsó emberként elütötte Czirokot, amiért villant a piros lap számára.
A második félidőben is meddőnek bizonyult a gyulai együttes mezőnyfölénye, a 77. minutában még a kapufa is a Csepellel volt. A 90. percben végül Máris biztosította be a győzelmet, aki a felezővonalnál megítélt szabadrúgást emelt át a túlságosan ki kint álló kapuson 2–0. Ritkán látható találat volt, de nem az utolsó. A 93. percben Zádori fejjel állította be a végeredményt, 3–0.

Jó: Szabó Cs., Kolarovszki Milán, Máris, Czirok, Lestyéán, Vörös, ill. Mészáros L.

Ekker Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, de a kiállítás túlságosan is megnyugtatott bennünket. Fel kell mentenem a fiúkat, hiszen elmondtam, hogy a győzelem a legfontosabb, azt pedig hozták.

Gyulai Termál FC–Csepel TC

Fotók: Kiss Zoltán

Gyulai Termál FC–Csepel TC 2–0 (1–0)

Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 520 néző. Vezette: Dobai János (Szabó Richárd, Pálinkás Donát Ferenc).
Gyula: Kertész – Göblyös (Zádori), Szabó Cs., Czirok, Krajcsó (Wéber), Kolarovszki Milán (Trescsula), Katona, Szabó Zs. (Zabari), Vörös (Kolarovszki Martin), Máris, Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.
Csepel: Kiszely – Katkó, Csákány, Németh Z. (Tóth L.), Urbin (Dunai), Szűcs L. (Pintér), Mészáros L., Kubitsch, Sükösd, Fésü (Ézsiás), Giuliani (Halácsi). Vezetőedző: Takács László.
Gólszerző: Czirok (2.), Máris (90.), Zádori (93.). Kiállítva: Sükösd (40. – utolsó emberként szabálytalankodott).

 

 

