Keretbe foglalta kupameccsét a Termál FC - galériával

A Termál FC nagy lendülettel kezdett, Máris már az első percben ziccert alakított ki.

A Termál FC játékosai uralták a játékteret és a játékot, korábban is döntésre vihették volna a továbbjutást. Fotó: Kiss Zoltán

A gólra újabb minutát kellett várni, amikor is Vörös bepasszát Czirok értékesítette, 1–0. A folytatásban már szervezettek voltak a csepeliek, lefékezték a hazaiakat, de a kapura kevés veszélyt jelentettek. A 40. percben ráadásul megfogyatkoztak, miután Sükösd utolsó emberként elütötte Czirokot, amiért villant a piros lap számára.

A második félidőben is meddőnek bizonyult a gyulai együttes mezőnyfölénye, a 77. minutában még a kapufa is a Csepellel volt. A 90. percben végül Máris biztosította be a győzelmet, aki a felezővonalnál megítélt szabadrúgást emelt át a túlságosan ki kint álló kapuson 2–0. Ritkán látható találat volt, de nem az utolsó. A 93. percben Zádori fejjel állította be a végeredményt, 3–0.

Jó: Szabó Cs., Kolarovszki Milán, Máris, Czirok, Lestyéán, Vörös, ill. Mészáros L.

Ekker Attila: – Jól kezdtük a mérkőzést, de a kiállítás túlságosan is megnyugtatott bennünket. Fel kell mentenem a fiúkat, hiszen elmondtam, hogy a győzelem a legfontosabb, azt pedig hozták.