A gyulai labdarúgók tovább folytatnák a jó szériájukat

A Termál FC sikeres szegedi napokon van túl, a pontvadászatban az újonc Szeged-Csanád GA második számú együttesét verte, a kupában pedig a másik Tisza-parti konkurense, a SZVSE otthonában nyert imponáló teljesítménnyel. Szerdán a fővárosban a Vasas fiataljai várnak a gyulaiakra, akik ellen május végén emlékezetes meccset nyertek, azzal biztosítva be az ezüstérmüket.

A Termál FC szélsője, Czirok József, csapatához hasonlóan jó formában várja a hétközi megmérettetést. Fotó: Bencsik Ádám

Jó passzban a Termál FC

– Jó passzban van a csapat, várjuk a meccset és örülünk annak, hogy ilyen szoros a menetrend, függetlenül attól, hogy a sérülések miatt még közel sem teljes a keretünk. Biztató azonban, hogy három játékosunk is teljes értékű munkát végez ettől a héttől. Az ő szerepvállalásukra még várni kell, de jó hatással vannak az edzésmunkára. A hétközi ellenfél teljes koncentrációt igényel a csapat és a stáb részéről. Bár vereséggel rajtoltak Szegeden, nem téveszt meg bennünket az eredményük, a szerdai időpont pedig lehetővé teszi számukra a visszajátszók csapatba állítását az NB II.-es keretükből. Mindentől függetlenül győzelmi szándékkal utazunk Angyalföldre, szeretnénk minél tovább kitolni a jó kezdést. Kéréses Wéber László, Szabó Zsombor, Szabó Csaba és Marius Constantinescu szerepvállalása, Szabó Péter biztosan kihagyja a meccset, és még Pintér Norbert sincs bevethető állapotban – nyilatkozta a fővárosi meccs előzetese kapcsán Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

Bár a kupában nem volt érdekelt az Előre II., nem teljesen esett ki a meccsritmusból, hiszen múlt csütörtökön házi gyakorlómeccset játszott az NB II.-es gárdával. Azt megelőzően viszont egy peches óbudai fellépéssel debütált a bajnokságban, melyet a hosszabbítás legvégén kapott góllal bukott el. A fővárosi teljesítmény azért biztató is lehet, hiszen egy erős ellenféllel szemben tudott partiban lenni. Most a hazai vereséggel rajtoló Martfűt fogadja, amely a kupában vigasztalódott Mezőtúron.

Töretlenül fejlődni tovább

– Hasznos tapasztalatokat hozott az egymás elleni játék, melyekből okulva, sikeresek lehetünk szerdán. Már a fővárosi nyitány előtt is tisztában voltunk vele, hogy még nem vagyunk kész, amit szeretnénk megvalósítani, az további időbe telik. A lényeg azon van, hogy a fejlődés töretlen maradjon, az hozza magával az eredményt is. A fővárosban mutattunk biztató jeleket és balszerencsés körülmények között vesztettük el a mérkőzést, ebből is van mit tanulni. A Martfű ellen szeretnénk olyan játékot produkálni, ami eredménnyel is társul, jól jönne egy sikeres itthoni rajt. Láttam ellenfelünk hazai fellépését, mintha még ők is formálódnának, nem kész csapat benyomását keltették. Nálunk Maronyay Zalán és Dávid Kende sérülés, Bacsa Krisztián pedig eltiltása miatt fog hiányozni – sorolta a házon belüli aktualitásokat Balog Zsolt, az Előre II. labdarúgóinak vezetőedzője.