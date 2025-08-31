Az éllovas megszenvedett a kis Előrével - galériával

A Termál FC szakvezetője nem változtatott a legutóbbi csapaton, az Előre II.-nél is csupán egyetlen helyen módosult a szerdai kezdő: Sirokmán helyén Molnár kapott lehetőséget.

A Termál FC játékosai használták a fejüket a rangadón, két gólt is így szereztek. Fotó: Kiss Zoltán

Ahogy az borítékolgató volt, a listavezető igyekezett irányítani a játékot, meglepetésre mégis a csabaiak szereztek vezetést a 18. percben, amikor egy bal oldali szöglet utáni kavarodásból Avramucz az ötösről a léc alá „csőrözte” a labdát, 0–1. Nem sokat váratott az egyenlítés sem. A 21. minutában egy szöglet került vissza Máris elé, akinek az élesen kapu elé tekert labdáját Szabó Csaba belsőzte be Tóth Patrik kapujába, 1–1. Bő negyedóra múltán megismétlődött a jelenet, annyi volt az eltérés, hogy Máris bal oldali szögletéből Szabó Csaba ezúttal fejjel talált be közelről, 2–1. A gyulai pontrúgások rendre komoly veszélyt jelentettek, de újabb gól már nem született a szünetig.

A második félidőben pedig ismét a fehérben játszó lilák találtak először kapuba. Az 57. percben Vólent balról tálalt Oláh Ákos elé aki a védőjét becsapva, 7 méterről laposan gurított Füstös mellett a hálóba, 2–2. Ismét gyorsan jött a gyulai válasz. A 63. percben Máris bal oldali beadását Zádori bólintotta be közelről, 3–2. Három gólpassz után Máris a 82. percben maga biztosította be a gyulaiak győzelmét, miután egy felíveléssel kilépett két védő között és már Tóth kapus sem tudta az útját állni, 4–2. Az Előre fiataljai szórványos kontrákkal próbálták szorosabbá tenni az eredményt, meg is nehezítették a hazaiak dolgát, de a győzelmüket nem tudták megakadályozni.

Jó: Szabó Cs., Máris, ill. Bacsa, Avramucz, Mágocsi, Oláh Á.

Ekker Attila: – Sajnos nem tudtuk átmenteni a szerdai játékunk minőségét, ennek fényében még értékesebb a győzelmünk. Ez már a harmadik találkozó volt nyolc nap alatt és teljesítettük, amit elterveztünk, hiszen mindhármat megnyertük, amiért jár a fiúknak az elismerés.

Balog Zsolt: – Jól helytálltunk a listavezető otthonában. A szebbik arcunkat mutattuk a szerdai forduló után, és egy kiélezett mérkőzésen tudtuk megmutatni valódi önmagukat.