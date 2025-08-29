Gyulán találkozik vasárnap a két viharsarki reprezentáns

A Termál FC igazán jó passzból várhatja a nyolc napon belüli harmadik hazai rendezésű találkozóját, hiszen a Csepel ellen a kupában és szerdán a bajnokságban is magabiztos győzelmet aratott, miközben gólt sem kapott.

A Termál FC ellen vélhetően hasonló nyomás nehezedik a csabaiakra, mint szerdán a Monor ellen. Fotó: Bencsik Ádám

A Dél-keleti csoport éllovasa annak ellenére száguld, hogy kulcsembereket kell nélkülöznie, vasárnap is esélyesként léphet pályára.

– Örülünk annak, hogy a hosszú hét lezárásképp egy presztízsmeccset vívhatunk. Az Előre az eddigi eredmények alapján tisztességgel helytáll, minőségi csapatok ellen is bizonyított. Kezdi belakni az osztályt, partiban van mindenkivel, értékes pontokat is tudott már szerezni, Mindentől függetlenül, nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, a lelkes nagyszámú közönségünket győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni a szomszédvári rangadón. Továbbra sem számíthatunk Pintér és Constantinescu játékára, Szabó Péter szerepvállalása is erősen kérdéses – nyilatkozta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

A legjobbjukat nyújtanák a Termál FC ellen

Az Előre II. labdarúgói szerdán minimális különbséggel maradtak alul a bajnokesélyesek között számon tartott, második helyen tanyázó Monorral szemben, most pedig az éllovas vendégségében kell helytállniuk. Erre egy feszes, koncentrált kilencven percnyi teljesítménnyel lehet sanszuk az edzőjük szerint.

– Négy nap alatt másodszor is ízelítőt kapunk a harmadosztály krémjéből. Szerdán a Monor ellen az utolsó negyedórában nyújtott azt, ami elvárható. Remélhetőleg ezt visszük majd tovább a vasárnapi mérkőzésen! Ismerjük a gyulai együttest, tudjuk mire képes. Az elmúlt évhez mérten tovább erősödött, nem véletlenül vezeti a mezőnyt. Nyilvánvaló, hogy nehéz dolgunk lesz, talán minden korábbinál nehezebb, mégsem feltartott kezekkel lépünk majd pályára. Szeretnénk a szebbik arcunkat megmutatni, ami remélhetőleg eredménnyel is társul majd. Egy harcos, jó mérkőzésére számítok. Harmati betegeskedett a héten, a játéka kérdéses, a többiek vélhetően hadra foghatóak lesznek – mondta a rangadó kapcsán Balog Zsolt.

A Dél-keleti csoport 6. fordulójának programja

Augusztus 31., vasárnap, 11.00: Vasas FC II.–Hódmezővásárhelyi FC, Szeged-Csanád GA II.–III. Kerületi TVE. 16.30: Gyulai TFC–Békéscsaba 1912 Előre II. 17.30: Szegedi VSE–Budapest Honvéd II., Martfűi LSE–BKV Előre, Dunaharaszti MTK–Erzsébeti SMTK, FC Dabas–Tiszaföldvár SE, Csepel TC–Monor SE.