Zádori az idény második triplázását jegyezte

A Termál FC nagy elánnal kezdett, az első öt percben Zádori és Trescsula hibázott nagy helyzetben.

Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője elégedett lehetett, csapata a harmadik forduló után a Dél-keleti csoport élére állt. Fotó: Gémes Sándor/Délmagyarország

A folytatásban a vendégek már jobban összpontosítottak saját kapujuk előtt, mi több, a félidő derekán Bata révén kapufát is elértek. Nem volt összefüggő a játék, mert sok apró szabálytalanság tördelte. A gyulaiak próbáltak dominálni, de csak a lefújás előtt sikerült megszerezniük a vezetést, amikor is Göblyös mintaszerű jobb oldali beadást Zádori az ötös sarkáról csúsztatta a hosszú sarokba, 1–0.

A második félidő vendégziccerrel indult, de nem talált kaput a kiugró támadó. Azután viszont gyulai oldalon adódott több nagy helyzet. Az újabb gólra a 73. percig kellett várni, amikor is Czirok jobb oldali beadását a hosszún helyezkedő Constantinescu bólintotta a jobb sarokba, 2–0. Megtört a Dunaharaszti, hat minutával később újra Zádori volt eredményes egy sakk-mattra kijátszott akció végén lőtt az üres kapuba, 3–0. A végeredményt is ő állította be a 89. minutában, értékesítve a Szabó Zsombor buktatásáért megítélt büntetőt, 4–0.

A Termál FC játékosai jobb helyzetkihasználással már az első félidőben elérhették volna azt, amit végül 70. percnyi játék után sikerült.

Jó: Lestyán, Trescsula, Czirok, Zádori, ill. Mucsi, Pesti.

Ekker Attila: – Egy szimpatikus, harcos ellenfelet sikerült felőrölnünk a második félidőre. Nagyobb területeink voltak, pontosítottunk a játékunkon, ennek köszönhetően ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 4–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 550 néző. Vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Szabó Ferenc Szilárd, Győri Levente Márk).

Gyula: Füstös – Wéber, Krajcsó, Göblyös, Zelenyánszki (Kolarovszki Martin), Czirok (Szabó Zs.), Trescsula, Zádori, Vörös (Constantinescu), Máris (Kolarovszki Milán), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.

Dunaharaszti: Gyatyel – Pesti, Vitányi (Ferkel), Bata, Kincses (Szmola), Szabó D. (Szabó B.), Kanizsai, Lovász (Seres), Mucsi, Kócsa (Kovács-Horváth), Szalai. Vezetőedző: Ughy Márk.

Gólszerző: Zádori (45., 78., 89. – 11-esből), Constantinescu (73.).