augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

30°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - NB III.

40 perce

Zádori az idény második triplázását jegyezte

Címkék#Labdarúgó NB III.#Dunaharaszti MTK#Gyulai Termál FC

Második őszi hazai bajnoki mérkőzését is négygólos különbséggel nyerte gyulai NB III.-as labdarúgócsapat. A Termál FC az Észak-nyugati csoportból átsorolt Dunaharasztit múlta felül a második félidei eredményesebb játékával. Zádori Krisztián a szegedi kupameccset követően ismét mesterhármast termelt.

Bakulya Mihály

A Termál FC nagy elánnal kezdett, az első öt percben Zádori és Trescsula hibázott nagy helyzetben. 

Termál FC; Ekker Attila; labdarúgás
Ekker Attila, a Termál FC vezetőedzője elégedett lehetett, csapata a harmadik forduló után a Dél-keleti csoport élére állt. Fotó: Gémes Sándor/Délmagyarország

A folytatásban a vendégek már jobban összpontosítottak saját kapujuk előtt, mi több, a félidő derekán Bata révén kapufát is elértek. Nem volt összefüggő a játék, mert sok apró szabálytalanság tördelte. A gyulaiak próbáltak dominálni, de csak a lefújás előtt sikerült megszerezniük a vezetést, amikor is Göblyös mintaszerű jobb oldali beadást Zádori az ötös sarkáról csúsztatta a hosszú sarokba, 1–0.
A második félidő vendégziccerrel indult, de nem talált kaput a kiugró támadó. Azután viszont gyulai oldalon adódott több nagy helyzet. Az újabb gólra a 73. percig kellett várni, amikor is Czirok jobb oldali beadását a hosszún helyezkedő Constantinescu bólintotta a jobb sarokba, 2–0. Megtört a Dunaharaszti, hat minutával később újra Zádori volt eredményes egy sakk-mattra kijátszott akció végén lőtt az üres kapuba, 3–0. A végeredményt is ő állította be a 89. minutában, értékesítve a Szabó Zsombor buktatásáért megítélt büntetőt, 4–0.
A Termál FC játékosai jobb helyzetkihasználással már az első félidőben elérhették volna azt, amit végül 70. percnyi játék után sikerült.

Jó: Lestyán, Trescsula, Czirok, Zádori, ill. Mucsi, Pesti.

Ekker Attila: – Egy szimpatikus, harcos ellenfelet sikerült felőrölnünk a második félidőre. Nagyobb területeink voltak, pontosítottunk a játékunkon, ennek köszönhetően ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK 4–0 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 550 néző. Vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Szabó Ferenc Szilárd, Győri Levente Márk).
Gyula: Füstös – Wéber, Krajcsó, Göblyös, Zelenyánszki (Kolarovszki Martin), Czirok (Szabó Zs.), Trescsula, Zádori, Vörös (Constantinescu), Máris (Kolarovszki Milán), Lestyán. Vezetőedző: Ekker Attila.
Dunaharaszti: Gyatyel – Pesti, Vitányi (Ferkel), Bata, Kincses (Szmola), Szabó D. (Szabó B.), Kanizsai, Lovász (Seres), Mucsi, Kócsa (Kovács-Horváth), Szalai. Vezetőedző: Ughy Márk.
Gólszerző: Zádori (45., 78., 89. – 11-esből), Constantinescu (73.).

További eredmények: Békéscsaba II.–Tiszaföldvár 3–2, Bp. Honvéd II.–Vasas II. 1–2, Szegedi VSE–Martfű 0–1, III. Kerületi TVE–Monor 1–2, Hódmezővásárhelyi–Csepel 4–2, Erzsébeti SMTK–Dabas 0–1, BKV Előre–Szeged-Csanád GA II. 0–4.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu