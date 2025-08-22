Harmadszor is Szvitolina jutott Bondár Annának

A sorsoláson a világranglistán jelenleg 96. helyezett Bondárt ezúttal is elkerülte a szerencse, ugyanis akárcsak Wimbledonban, ezúttal is megkapta első ellenfélnek a 12. helyen kiemelt Szvitolinát. A füves pályás viadalon a rivális 6:3, 6:1-re nyert, míg néhány héttel korábban a Roland Garroson a második fordulóban sokkal szorosabb csatát vívtak, de az ukrán teniszező akkor is két szettben kerekedett felül (7:6 (7-4), 7:5). Ez lesz tehát sorozatban a harmadik GS-torna, ahol a két játékos találkozik.