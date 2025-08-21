4 órája
Cincinnati után jöhet a US Open
Bondár Anna – Katarzyna Piterrel az oldalán – vereséget szenvedett a negyeddöntőben, a Cincinnatiban zajló 1,064 millió dollár (360 millió forint) összdíjazású női tenisztorna páros versenyében.
Most már a US Open jelenti a kihívást Bondár Anna számára. Fotó: Getty Images
Fotó: Newhouse Media/MB Media
A magyar-lengyel kettős, amely az első fordulóban az Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu georgiai, román duón jutott túl, szerdán két szettben maradt alul a Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez negyedik helyen kiemelt spanyol, amerikai párossal szemben. A mérkőzés 1 óra 18 percig tartott.
A magyar játékos egyesben az első fordulóban búcsúzott.
Eredmény, páros, negyeddöntő:
Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)–Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel) 6:4, 6:4