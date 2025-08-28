Elmaradt az újabb Bondár-bravúr

A világranglistán 97. magyar játékosra csütörtökön a görög Szakkari (64.) várt, aki 2022-ben harmadik is volt a WTA-rangsorban. A harmincéves ellenfél vívott már elődöntőt New Yorkban 2021-ben, abban az évben a Roland Garroson is a négy közé jutott. Eddig egyszer találkoztak, egy 2019-es Billie Jean King Kupa-mérkőzésen, amelyen Szakkari 6:3, 6:2-re nyert.

A második csata hasonló eredménnyel zárult, hiszen az első szettben Bondár kétszer, a másodikban pedig négyszer veszítette el adogatójátékát, és csak egy-egy alkalommal vette el ellenfele szerváját, így 1 óra 17 perc után gratulálhatott Szakkarinak a továbbjutáshoz.

Bondár vereségével az utolsó magyar teniszező is kiesett egyesben.

Eredmény, női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Maria Szakkari (görög)–Bondár Anna 6:3, 6:1