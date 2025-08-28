augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

46 perce

Elmaradt az újabb Bondár-bravúr

Címkék#Tenisz Műhely#Bondár Anna#US Open

Bondár Anna két játszmában kikapott a görög Maria Szakkaritól az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének második fordulójában.

Beol.hu
Elmaradt az újabb Bondár-bravúr

Szvitolina búcsúztatása után Szakkarival már nem bírt Bondár Anna. Fotó:Getty Images

Fotó: Robert Prange

A világranglistán 97. magyar játékosra csütörtökön a görög Szakkari (64.) várt, aki 2022-ben harmadik is volt a WTA-rangsorban. A harmincéves ellenfél vívott már elődöntőt New Yorkban 2021-ben, abban az évben a Roland Garroson is a négy közé jutott. Eddig egyszer találkoztak, egy 2019-es Billie Jean King Kupa-mérkőzésen, amelyen Szakkari 6:3, 6:2-re nyert.
A második csata hasonló eredménnyel zárult, hiszen az első szettben Bondár kétszer, a másodikban pedig négyszer veszítette el adogatójátékát, és csak egy-egy alkalommal vette el ellenfele szerváját, így 1 óra 17 perc után gratulálhatott Szakkarinak a továbbjutáshoz.
Bondár vereségével az utolsó magyar teniszező is kiesett egyesben.

Eredmény, női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):
Maria Szakkari (görög)–Bondár Anna 6:3, 6:1

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu