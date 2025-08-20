1 órája
Győzelem párosban
Bondár Anna – Katarzyna Piterrel az oldalán – a második fordulóba jutott párosban a 1,064 millió dollár (360 millió forint) összdíjazású női tenisztorna páros versenyében.
Bondár Anna párosban vigasztalódott az egyéni búcsú után. Fotó: Getty Images
Fotó: Newhouse Media/MB Media
A magyar lengyel kettős 1 óra 49 perces küzdelemben, két szettben győzte le az Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu georgiai, román duót és a negyeddöntőben a Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez negyedik helyen kiemelt spanyol, amerikai párossal csap majd össze.
A magyar teniszező egyesben az első fordulóban búcsúzott.
Eredmény, páros, 1. forduló (nyolcaddöntő):
Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel)–Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu (georgiai, román) 7:6 (8-6), 7:5