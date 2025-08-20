Győzelem párosban

A magyar lengyel kettős 1 óra 49 perces küzdelemben, két szettben győzte le az Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu georgiai, román duót és a negyeddöntőben a Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez negyedik helyen kiemelt spanyol, amerikai párossal csap majd össze.

A magyar teniszező egyesben az első fordulóban búcsúzott.

Eredmény, páros, 1. forduló (nyolcaddöntő):

Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel)–Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu (georgiai, román) 7:6 (8-6), 7:5