Cselgáncs

20 perce

Szász Klára közel a bravúrhoz Varsóban

Címkék#Szász Klára#A Küzdősportok Egyetemi Európa Bajnokság#HATO Judo és MMA SE#sport#cselgáncs

A Küzdősportok Egyetemi Európa Bajnokságán, Varsóban szerepelt a napokban Szász Klára, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója.

Gajdács Pál

A békéscsabai HATO Judo és MMA SE-ben versenyző fiatal először a finn Ollikainennel találkozott, akit fojtásfogással, ipponnal legyőzött, majd a 8 közé jutásért egy osztrák versenyzővel találkozott. Kiegyenlített küzdelem végén vereséget szenvedett, így helyezetlenül zárt. Az eseményen 4 sportágban rendeztek versenyeket, cselgáncsban 27 ország, 319 sportolója küzdött az érmekért. 

Szász Klára közel állt a bravúrhoz, hogy negyeddöntőbe jusson Fotó: HATO Judo és MMA SE

 

 

