Szász Klára közel a bravúrhoz Varsóban

A békéscsabai HATO Judo és MMA SE-ben versenyző fiatal először a finn Ollikainennel találkozott, akit fojtásfogással, ipponnal legyőzött, majd a 8 közé jutásért egy osztrák versenyzővel találkozott. Kiegyenlített küzdelem végén vereséget szenvedett, így helyezetlenül zárt. Az eseményen 4 sportágban rendeztek versenyeket, cselgáncsban 27 ország, 319 sportolója küzdött az érmekért.

Szász Klára közel állt a bravúrhoz, hogy negyeddöntőbe jusson Fotó: HATO Judo és MMA SE