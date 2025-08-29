Cselgáncs
20 perce
Szász Klára közel a bravúrhoz Varsóban
A Küzdősportok Egyetemi Európa Bajnokságán, Varsóban szerepelt a napokban Szász Klára, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója.
A békéscsabai HATO Judo és MMA SE-ben versenyző fiatal először a finn Ollikainennel találkozott, akit fojtásfogással, ipponnal legyőzött, majd a 8 közé jutásért egy osztrák versenyzővel találkozott. Kiegyenlített küzdelem végén vereséget szenvedett, így helyezetlenül zárt. Az eseményen 4 sportágban rendeztek versenyeket, cselgáncsban 27 ország, 319 sportolója küzdött az érmekért.
