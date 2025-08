Szarvas a vízitúrázók gyűjtőhelye - videóval

A Szarvasi Kenumaraton házigazda szerepkörét huzamosabb ideje a Cervinus Teátrum vállalja fel, Altmann Roland vezetésével, aki maga is többször teljesítette már a távot, idén azonban a partról szurkolt annak, hogy a kezdeti nehézségek után minden flottul lemenjen.

A Szarvasi Kenumaraton leglátványosabb része a rajtot megelőző helyezkedés a vízen. Fotó: beol.hu

– Idén kicsit később tudtuk elkezdeni a szervezést, ettől függetlenül nagyon szép létszám jött össze, szinte minden kategória el tudott indulni. A résztvevőket egy jól összeszokott csapat segíti a vízen és a szárazföldi átkelőknél, legyen szó frissítésről, avagy mentésről. Nagyon népszerű a rendezvény, Mosonmagyaróvárról, Budapestről, Szegedről, Székesfehérvárról, sőt Erdélyből is érkeztek nevezők, hogy csak a távolabbi pontokat említsem. Vannak rendszeresen visszatérő indulók, de örülök annak, hogy most is nagyon sok új arcot látok, akik most próbálják ki először a kenumaratont – újságolta el a főszervező, aki jövőre a kétszázas létszámot sem tartja elképzelhetetlennek.

Az idei kenumaraton kavalkádját 27 kenu, 42 állószörf (SUP), 14 outrigger és egy sárkányhajó tette teljessé, amelyet három részletben indított útra dr. Bartolák Csaba alpolgármester. Összesen 64 női és 106 férfi túrázó vágott valamelyik távnak. A legidősebb maratonista a 78 éves szigetszentmiklósi Víg Géza, a legifjabb résztvevő a 7 esztendős csabacsűdi Balázs Botond (egy családi hármassal indult útra), maratonista a 2015-ben született tahitótfalui sup-os, Bánsági Mór volt.

– Nagyon sok lett újra a kenu, ami jóleső érzéssel tölt el, de teret kell biztosítani a többi hasonló, evezésre alkalmas eszközöknek is, konkrétan a supokra és az outriggerekre gondolok. Örvendetes, hogy az idén sok támogatót sikerült a rendezvény mögé állítani, ennek köszönhetően mindenki kap befutó érmet és oklevelet, versenypólót és ebédjegyet, továbbá kedvezményt az esti városi retró buli belépőjéből. Kaptunk ezen felül energiaszeleteket, izotóniás italokat és nagyon sok vizet, ami elengedhetetlen ilyen melegben – fűzte hozzá Altmann Roland.

A rajttól számítva bő két óra múlva érkeztek célba az első maratonisták. Nem mindenki az órával versenyzett, így azután a rendezvény a késő délutáni órákig eltartott.