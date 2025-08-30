augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

32°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Vásárhelyi kacskaringóval tért vissza a támadó

Címkék#Szarvasi FC#Hódmezővásárhelyi FC#átigazolás

Még a nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban is erősített a vármegyei I. és II. osztályú labdarúgó-bajnokság első számú favoritja. A Szarvasi FC és a Végegyháza–Magyarbánhegyes csapata is magasabb szintről erősítette meg sorait. A Körös-partiaknál ez a transzfer már a kilencedik nyári érkezőt jelenti, míg a fúzióra lépő együttes esetében a hatodik új szerzemény jövetelét.

Bakulya Mihály

A Szarvasi FC tekintélyt parancsolóan kezdte az új bajnokságot, két kör után pontvesztés nélkül, 16–0-s gólkülönbséggel vezeti a mezőnyt. 

Ilyés Tamás; Szarvasi FC; labdarúgás
Ilyés Tamás Gyuláról vásárhelyi kitérővel került a Szarvasi FC állományába. Fotó: Kiss Zoltán

A támadósorba érkezik a Szarvasi FC legújabb szerzeménye

Tovább javíthatja a kék-fehér gárda előrejátékát a Hódmezővásárhelyről igazolt Ilyés Tamás. A 27 esztendős támadó közismert a vármegyei fociban, hiszen az Előrében nevelkedett, ahol egy időben az NB II.-ben is meghatározó szerepe volt. Tavaly nyáron került a feltörekvő Termál FC-hez, ahol hatszor volt eredményes az NB III.-ban. Az új idényben igazolt Vásárhelyre, ott öt bajnokin és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget, ám a csongrádiaktól elvágyott, így írt alá Szarvasra. A Körös-partiaknál sokat tehet annak érdekében, hogy 2011-2012-es szezon után ismét harmadosztályú csapata lehessen a nyugat-békési városnak. Ilyés a szarvasiak kilencedik új labdarúgója lett a nyári átigazolási időszakban.

Egy szinttel lejjebb a Végegyháza-Magyarbánhegyes is folytatta építkezését. A piros-fehérek a határ túloldaláról, Arad megyéből igazoltak védőt. A 21 esztendős Varga Dávid a IV. ligás CS Soimii Simand együttesétől tette át a székhelyét, de előző állomáshelyén, az ACB Ineu színeiben a III. ligában is meghatározó játékosnak számított. Frissen diplomázott testnevelőként örömmel csatlakozott a helyi alakulathoz, ahol sokat segíthet a bajnoki álmok megvalósításában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu