Vásárhelyi kacskaringóval tért vissza a támadó

A Szarvasi FC tekintélyt parancsolóan kezdte az új bajnokságot, két kör után pontvesztés nélkül, 16–0-s gólkülönbséggel vezeti a mezőnyt.

Ilyés Tamás Gyuláról vásárhelyi kitérővel került a Szarvasi FC állományába. Fotó: Kiss Zoltán

A támadósorba érkezik a Szarvasi FC legújabb szerzeménye

Tovább javíthatja a kék-fehér gárda előrejátékát a Hódmezővásárhelyről igazolt Ilyés Tamás. A 27 esztendős támadó közismert a vármegyei fociban, hiszen az Előrében nevelkedett, ahol egy időben az NB II.-ben is meghatározó szerepe volt. Tavaly nyáron került a feltörekvő Termál FC-hez, ahol hatszor volt eredményes az NB III.-ban. Az új idényben igazolt Vásárhelyre, ott öt bajnokin és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget, ám a csongrádiaktól elvágyott, így írt alá Szarvasra. A Körös-partiaknál sokat tehet annak érdekében, hogy 2011-2012-es szezon után ismét harmadosztályú csapata lehessen a nyugat-békési városnak. Ilyés a szarvasiak kilencedik új labdarúgója lett a nyári átigazolási időszakban.

Egy szinttel lejjebb a Végegyháza-Magyarbánhegyes is folytatta építkezését. A piros-fehérek a határ túloldaláról, Arad megyéből igazoltak védőt. A 21 esztendős Varga Dávid a IV. ligás CS Soimii Simand együttesétől tette át a székhelyét, de előző állomáshelyén, az ACB Ineu színeiben a III. ligában is meghatározó játékosnak számított. Frissen diplomázott testnevelőként örömmel csatlakozott a helyi alakulathoz, ahol sokat segíthet a bajnoki álmok megvalósításában.