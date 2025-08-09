augusztus 9., szombat

Labdarúgás

2 órája

Szabálypontok változtak: így nézzük a focimeccseket az idei bajnokságtól

A FIFA Klubvilágbajnokságán debütáltak, 2025. július 1‑től pedig globálisan, így az amatőr szinten is érvénybe léptek azok a labdarúgást érintő új játékszabályok, melyeket az IFAB – azaz a Futball Törvényeket Kidolgozó Testület – idén márciusban elfogadott. Bár a grémium számos szabálypontban hajtott végre apróbb változtatásokat, a nézők számára is kézzelfogható módosítások a kapusokat, a labdaejtést, illetve a csapatkapitányokat érintik.

Bakulya Mihály

Szabálypont vonatkozik mostantól azokra a hálóőrökre, akik időhúzás céljából túl sokáig tartják maguknál a labdát. 

Mostantól a kapusok és a csapatkapitányok feladatkörére is új szabálypont vonatkozik. Fotó: ifj. Gál András

Ilyen esetekben újszerű büntetés van. Az új szabály kimondja, hogy a kapusnak nyolc másodpercen belül el kell juttatnia a labdát játékba, különben szankció következik. A játékvezető öt másodperces visszaszámlálással figyelmezteti a játékost a közelgő büntetésre, és amennyiben a kezével/karjával 8 másodpercen túl birtokolja a labdát, azt az ellenfél javára ítélt szögletrúgással bünteti. Ez a rendszer felváltja az eddigit, amely szerint a kapusnak hat másodperce volt a labda továbbítására, és ha ezt túllépte, akkor közvetett szabadrúgás volt a szankció.

Az IFAB szintén frissítette a labdaejtés menetét. Ha a játék megállításakor a labda a büntetőterületen belül volt, a játékvezető a védő csapat kapusának ejti le azt a saját tizenhatosán belül. Amennyiben a büntetőterületen kívül volt az eset, a spori azon csapat játékosának adja, amely szerinte egyértelműen birtokolta, vagy birtokolta volna azt. Minden más esetben a játékszert utoljára érintő fél egyik tagjának ejti le azon a ponton, ahol a játék megállításakor volt.

A csapatkapitányokra vonatkozó szabálypont

A 2025–26-os szezontól kezdve a csapatkapitányok feladatköre is módosult, kibővül. Kizárólag ők közelíthetnek a játékvezetőhöz a döntések kapcsán, és ennek során tiszteletteljes módon kell kommunikálniuk, hogy csökkentsék a konfrontációt és erősítsék a tiszteletet a sípmester iránt. Nekik kell a közvetítő szerepet betölteniük, és biztosítaniuk, hogy csapattársak ne zavarják a sporit. Ez a rendszer megelőzi azt, hogy a játékosok tömegei körbeállják a játékvezetőt, ami korábban gyakran konfrontációhoz vezetett. Ha a csapat kapitánya kapus, a klubnak már a meccs előtt más mezőnyjátékost kell kijelölnie, aki képviseli majd őket. A szabálypont kimondja azt is, hogy a sípmestert engedély nélkül megközelítő, vagy körbevevő labdarúgókat figyelmeztetésben (sárga lap) kell részesíteni.

 

 

