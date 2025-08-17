augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás – Vármegyei II. osztály

58 perce

Kétszer is egalizált a Szabadkígyós

Címkék#Vármegyei II#labdarúgás#sport#összefoglaló

Szoros mérkőzéseket tartogatott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati nyitánya. A szabadkígyósi derbin megosztoztak a pontokon a felek, szintén döntetlenre végződött a mezőberényi találkozó. A Doboz és a Tótkomlós eredményes hazai rajtot vett, a címvédő Mezőmegyer pedig Békésszentandráson mutatott be nagy fordítást.

Bakulya Mihály

A szabadkígyósi rangadón a tavalyi ezüstérmes házigazda kétszer is egalizált a harmadik helyen záró Elekkel szemben. 

szabadkígyósi; kapus; labdarúgás
Az ifjú szabadkígyósi kapuvédő, Borsi László büntető hárításával járult csapata pontszerzéséhez a rangadón. Fotó: Kiss Zoltán

A határvárosiak harmadszor is megszerezhették volna a vezetést, ám büntetőt hibáztak. Változatos meccset vívtak Mezőberényben is, ahol a házigazdák egy korai találattal szereztek vezetést, végül mégis nekik kellett örülniük az egyik pontnak a hosszabbításban gólra váltott tizenegyes jóvoltából. A Battonya masszívan állt ellen Tótkomlóson, noha gyakorlatilag az egész mérkőzést emberhátrányban játszotta egy korai kiállítás miatt, végül mégsem lett meg a jutalma egy átlövés miatt. A Doboz bő negyedóra alatt gondoskodott a jó hazai debütálásról, Szentandráson pedig egy félidőn keresztül érett a meglepetés, de azután a megfiatalított másodosztályú címvédő helyretette a dolgokat.

Dobozi SE–Lőkösháza KSK 2–0 (2–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 80 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Doboz: Démusz – Fehér, Molnár M., Huszár (Rozsi), Szigeti, Szabó L., Rácz Gy., Barkász, Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Farkas J.). Edző: Balog Zsolt.

Lőkösháza: Orvos – Kolozsi, Szincsák, Balázs M., Lakatos (Kukla L.), Puporka E. (Takács), Puporka R., Barna, Kukla D., Bíró, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Molnár M. (10.), Komlósi (18. – 11-esből).

Balog Zsolt: – Az első félidei jobb játékunkkal ki is alakult a végeredmény, így győzelemmel kezdtük a bajnoki rajtot a lelkes lőkösi csapat ellen.

Botás Attila: – A kapu előtti hatékonyságunk ma gyenge volt. Ha gólt találunk, akár győzhettünk is volna.

Tobai János

Mezőberényi LE–Csabacsűdi GYLSE 2–2 (1–1)

Mezőberény, 70 néző. Vezette: Kis Pál.

Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Szabó Zs. (Lakatos M.), Malét, Burai Zs. (Makai), Gschwindt, Székely (Labanc), Zsíros, Machó, Benyovszki J. (Durkó), Varga J. Edző: Adamik Dávid.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Beregszászi (Koppányi, Gerhát), Varga T., Jelen, Varga E., Hraskó, Hajdú, Fügedi, Király (Seres). Edző: Gombár György.

Gólszerző: Machó (3.), Fazekas (92. – 11-esből), ill. Beregszászi (41., 47.). Kiállítva: Durkó (76. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Adamik Dávid: – Ismét nem tudtuk győzelemmel kezdeni az új szezont. Viszont a csapat erejét mutatja, hogy vert helyzetből, tíz emberrel fel tudtunk állni. Mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek, így reális a döntetlen.

Gombár György: – Kettő-egynél több meccslabdát is elpuskáztunk, ami a végen megbosszulta magát, így fájó két pontot vesztettünk.

Balogh Lajos

Szabadkígyósi SZSC–Eleki USE 2–2 (1–1)

Szabadkígyós, 120 néző. Vezette: Láza András.

Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Maglóczki, Faragó, Barna, Nagy Z., Molnár M. (Alb), Szabó Z. (Pribojszki), Frankó, Süli B. (Sebestyén M.), Kocziha. Edző: Sebestyén Antal.

Elek: Oláh Z. – Oláh A., Kurta B., Tamás, Sipos (Püski), Kollát, Kasznár (Győrfi), Oszlács, Jepure, Horváth B., Kovács Gy. (Horváth Z.). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Nagy Z. (19., 62.), ill. Horváth B. (6.), Kollát (60.).

A 75. percben Oszlács büntetőjét Borsi védte.

Sebestyén Antal: – Nehéz mérkőzésen, sok hibával, de nagyon nagy akarattal sikerült pontot szerezni egy erős ellenfél ellen. Gratulálok a srácoknak!

Nagy Gergely: – Küzdelmes mérkőzés volt. Saját magunknak köszönhetjük, hogy nem nyertük meg a védekezési hibáink és figyelmetlenségeink miatt. Kettő-kettőnél meccslabdáink voltak, ezekből sajnos egyet sem tudtunk értékesíteni. Az egy pont is pont, de van hiányérzetünk.

Szabó Zoltán

Békésszentandrási HMSE–Mezőmegyer SE 1–4 (1–0)

Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Bálint Attila.

Békésszentandrás: Szabó A. – Endrefalvi (Szabó F.), Olasz, Sztancsik, Szűcs (Tóth M.), Szécsi, Rohony, Gödő, Sándor, Tasi N., Tasi K. (Sztricskó). Játékos-edző: Bakró Géza.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Tóth N. (Séllei), Nagy P., Nagy B., Balogh M. (Csepregi), Miholka, Kecskeméti (Németh), Szabó S., Lipták-Pikó (Szilágyi), Popucza. Edző: Lőrinci Attila.

Gólszerző: Rohony (28.), ill. Miholka (55. – 11-esből), Nagy B. (64.), Németh (74.), Szilágyi (94.).

Az 58. percben Endrefalvi büntetőt hibázott.

Bakró Géza: – Az első félidőben rendben volt a játékunk, viszont a helyzeteket be kell tudni rúgni. Szünet után érthetetlen módon teljesen szétestünk. A Megyer egyenlítése után volt esélyünk visszavenni az irányítást, de a kihagyott büntető megtörte a csapatot. Fejben nem voltunk elég erősek, és ez meg is látszott a pályán. Ilyen helyzetekben nem lehet összeomlani, ezen sürgősen változtatnunk kell!

Lőrinci Attila: – Egy átalakuló csapatnál mindig fontos egy jó kezdés. Az első húsz percben rengeteg hibával játszottunk, utána viszont sokat tettünk azért, hogy megnyerjük a mérkőzés. Külön gratulálok Németh Robinak, aki 16 és fél évesen mutatkozott be a felnőtt futballban, és nyomban góllal hálálta meg a bizalmat.

Virág Imre

Tótkomlósi TC–Battonyai TK 1–0 (0–0) 

Tótkomlós, 150 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Tótkomlós: Asztalos – Kocsis, Jámbor G., Koleszár (Balogh T.), Jámbor J., Szabó S. (Tompa), Albert (Barta-Vámos), Abonyi, Keszeli, Nagy K. (Tokai), Deli. Edző: Horváth Henrik.

Battonya: Erdélyi – Nagy T., Kotroczó (Sylmetaj), Rafael K. (Apostol Luca), Nyári, Varga P., Horváth M. (Mákos), Simon P., Hargitai, Kiss Z., Balla. Játékos-edző: Varga Péter.

Gólszerző: Deli (80.). Kiállítva: Balla (4. – ütésért).

Horváth Henrik: – Érthetetlen módon a gyors kiállítás minket zavart meg. Ellenfelünk kilenc emberrel csak a védekezésre koncentrált és ezt remekül csinálta. Nagyon nehezen tudtuk őket megbontani. Sajnos hozzá tartozik az is, hogy nagyon lassan és körülményesen játszottunk, de szerencsére egy Deli-bomba eldöntötte a mérkőzést. Sebességet kell váltania a csapatnak, mert ez a továbbiakban kevés lesz.

Varga Péter: – Egy izzasztó és küzdős meccsen vagyunk túl. Emberhátrányban is szépen helytálltunk, nagyon büszke vagyok a csapatra. A Tótkomlósnak gratulálok, további sok sikert kívánok!

Motyovszki Róbert

Augusztus 17., vasárnap, 17.30: 

  • Végegyháza-Magyarbánhegyes–Újkígyós FC
  • Kaszaper SE–Békéscsabai MÁV SE
  • Szabadnapos: Csanádapácai EFC

 

 

