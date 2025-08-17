Kétszer is egalizált a Szabadkígyós

A szabadkígyósi rangadón a tavalyi ezüstérmes házigazda kétszer is egalizált a harmadik helyen záró Elekkel szemben.

Az ifjú szabadkígyósi kapuvédő, Borsi László büntető hárításával járult csapata pontszerzéséhez a rangadón. Fotó: Kiss Zoltán

A határvárosiak harmadszor is megszerezhették volna a vezetést, ám büntetőt hibáztak. Változatos meccset vívtak Mezőberényben is, ahol a házigazdák egy korai találattal szereztek vezetést, végül mégis nekik kellett örülniük az egyik pontnak a hosszabbításban gólra váltott tizenegyes jóvoltából. A Battonya masszívan állt ellen Tótkomlóson, noha gyakorlatilag az egész mérkőzést emberhátrányban játszotta egy korai kiállítás miatt, végül mégsem lett meg a jutalma egy átlövés miatt. A Doboz bő negyedóra alatt gondoskodott a jó hazai debütálásról, Szentandráson pedig egy félidőn keresztül érett a meglepetés, de azután a megfiatalított másodosztályú címvédő helyretette a dolgokat.

Dobozi SE–Lőkösháza KSK 2–0 (2–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 80 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Doboz: Démusz – Fehér, Molnár M., Huszár (Rozsi), Szigeti, Szabó L., Rácz Gy., Barkász, Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Farkas J.). Edző: Balog Zsolt.

Lőkösháza: Orvos – Kolozsi, Szincsák, Balázs M., Lakatos (Kukla L.), Puporka E. (Takács), Puporka R., Barna, Kukla D., Bíró, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Molnár M. (10.), Komlósi (18. – 11-esből).

Balog Zsolt: – Az első félidei jobb játékunkkal ki is alakult a végeredmény, így győzelemmel kezdtük a bajnoki rajtot a lelkes lőkösi csapat ellen.

Botás Attila: – A kapu előtti hatékonyságunk ma gyenge volt. Ha gólt találunk, akár győzhettünk is volna.

Tobai János

Mezőberényi LE–Csabacsűdi GYLSE 2–2 (1–1)

Mezőberény, 70 néző. Vezette: Kis Pál.

Mezőberény: Rau Zs. – Fazekas, Szabó Zs. (Lakatos M.), Malét, Burai Zs. (Makai), Gschwindt, Székely (Labanc), Zsíros, Machó, Benyovszki J. (Durkó), Varga J. Edző: Adamik Dávid.

Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Beregszászi (Koppányi, Gerhát), Varga T., Jelen, Varga E., Hraskó, Hajdú, Fügedi, Király (Seres). Edző: Gombár György.

Gólszerző: Machó (3.), Fazekas (92. – 11-esből), ill. Beregszászi (41., 47.). Kiállítva: Durkó (76. – utolsó emberként szabálytalankodott).