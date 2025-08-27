Apa és két fia is a ringben

Idősebb Surman Zoltán – akit a közelmúltban a Magyar Ökölvívók Szövetsége hivatásos tagozatának sportszakmai elnökévé választottak – majd a dél-alföldi régió vezetője lett, most régi szerepkörében, bunyósként került fókuszba: bemutatómérkőzést vívott egykori riválisával, Komjáthy Lászlóval. A közönség vastapssal fogadta a két veterán találkozóját, amely egyszerre idézte fel a múlt dicsőséges csatáit és jelezte, hogy a sport szeretete sosem kopik meg.

Ifj. Surman Zoltán (balról), id. Surman Zoltán és Surman Áron a budapesti gálán

Id. Surman Zoltán mellett a két fia kesztyűt húzott

A színpad másik oldalán pedig a jövő állt: a Surman-fivérek, az utánpótlás világbajnoki öveket nyerő Zoli és a feltörekvő Áron, akik egymás ellen mutatták be tudásukat a nagyközönségnek. Az apa mellett ringbe lépő fiúk bemutatója különleges szimbóluma lett az ünnepnek: azt mutatta, hogy a magyar ökölvívásban a staféta nemcsak klubról-klubra, hanem generációról-generációra is tovább adódik. A Surman család egyszerre testesíti meg a magyar boksz múltját, jelenét és jövőjét. A jelenlétük azt az üzenetet hordozta, hogy a magyar ökölvívás nemcsak legendás bajnokokra, hanem olyan családokra is épül, akik szívvel-lélekkel ápolják és továbbadják a sport szeretetét.

A ringben olyan egykori világbajnok klasszisok léptek ringbe, mint Erdei Zsolt és Kótai Mihály – egymás ellen, Kovács „Kokó” István, a MÖSZ elnöke pedig a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen lépett szorítóba, akció közben idézve a régi mérkőzések stílusát.

A jó hangulatról többek között olyan zenészek, televíziós személyiségek gondoskodtak, mint Mező Misi, Curtis, vagy Szujó Zoltán.

Az eseményen a program része volt egy sportdiplomáciai találkozó is a MÖSZ és a Magyar Honvédség között. A szeptemberi liverpooli világbajnokságra készülő 16 fős magyar válogatott ünnepélyes esküt tett a Hősök terén. Forróság ide vagy oda, a közönség lelkesedése és a generációk találkozása különösen jól sikerült, mindenki számára emlékezetes volt.

Id. Surman Zoltán újabb megbízatása

Id. Surman Zoltánt a közelmúltban a Magyar Ökölvívók Szövetsége hivatásos tagozatának sportszakmai elnökévé választottak. A békési sportembert a sportági szövetség vezetése a napokban újabb feladattal bízta meg: Kovács István elnök felkérésére ő vezeti a Dél-Alföldi ökölvívó régiót, amely Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét foglalja magában.