1 órája
Apa és két fia is a ringben
A Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) a napokban ünnepelte a magyar ökölvívás 100. születésnapját Budapesten, a Hősök terén, melyen a békési Surman Zoltán és két fia, ifj. Surman Zoltán és Surman Áron is szerepe vállalt. A rendkívüli jubileumra a „100 éves, 100 meccses bunyó” tematikával készültek: három üzemelő ringben száz pár lépett szorítóba, közöttük id. Surman Zoltán (és fiai is), aki most nem vezetőként, hanem bunyósként lépett szorítóba.
Idősebb Surman Zoltán – akit a közelmúltban a Magyar Ökölvívók Szövetsége hivatásos tagozatának sportszakmai elnökévé választottak – majd a dél-alföldi régió vezetője lett, most régi szerepkörében, bunyósként került fókuszba: bemutatómérkőzést vívott egykori riválisával, Komjáthy Lászlóval. A közönség vastapssal fogadta a két veterán találkozóját, amely egyszerre idézte fel a múlt dicsőséges csatáit és jelezte, hogy a sport szeretete sosem kopik meg.
Id. Surman Zoltán mellett a két fia kesztyűt húzott
A színpad másik oldalán pedig a jövő állt: a Surman-fivérek, az utánpótlás világbajnoki öveket nyerő Zoli és a feltörekvő Áron, akik egymás ellen mutatták be tudásukat a nagyközönségnek. Az apa mellett ringbe lépő fiúk bemutatója különleges szimbóluma lett az ünnepnek: azt mutatta, hogy a magyar ökölvívásban a staféta nemcsak klubról-klubra, hanem generációról-generációra is tovább adódik. A Surman család egyszerre testesíti meg a magyar boksz múltját, jelenét és jövőjét. A jelenlétük azt az üzenetet hordozta, hogy a magyar ökölvívás nemcsak legendás bajnokokra, hanem olyan családokra is épül, akik szívvel-lélekkel ápolják és továbbadják a sport szeretetét.
A ringben olyan egykori világbajnok klasszisok léptek ringbe, mint Erdei Zsolt és Kótai Mihály – egymás ellen, Kovács „Kokó” István, a MÖSZ elnöke pedig a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen lépett szorítóba, akció közben idézve a régi mérkőzések stílusát.
A jó hangulatról többek között olyan zenészek, televíziós személyiségek gondoskodtak, mint Mező Misi, Curtis, vagy Szujó Zoltán.
Az eseményen a program része volt egy sportdiplomáciai találkozó is a MÖSZ és a Magyar Honvédség között. A szeptemberi liverpooli világbajnokságra készülő 16 fős magyar válogatott ünnepélyes esküt tett a Hősök terén. Forróság ide vagy oda, a közönség lelkesedése és a generációk találkozása különösen jól sikerült, mindenki számára emlékezetes volt.
Id. Surman Zoltán újabb megbízatása
Id. Surman Zoltánt a közelmúltban a Magyar Ökölvívók Szövetsége hivatásos tagozatának sportszakmai elnökévé választottak. A békési sportembert a sportági szövetség vezetése a napokban újabb feladattal bízta meg: Kovács István elnök felkérésére ő vezeti a Dél-Alföldi ökölvívó régiót, amely Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét foglalja magában.
– A régióvezetői feladat kulcsfontosságú, hiszen a vidéki utánpótlás-nevelés megerősítése és a tehetségek pályára állítása itt dől el. A megbízás idén december 31-ig érvényes – mondta a szakember, aki a civil életében is fontos mérföldkőhöz érkezett: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői campusán megszerezte mesterdiplomáját, méghozzá kiváló eredménnyel.