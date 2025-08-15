Kéttagú csapatok csatáznak a Kacsa-tónál

A Szarvasi Röplabdások Baráti Köre Sport Egyesület azóta is kitart rendezvény mellett, noha gondos szervező hiányában a sorozat hanyatlásnak indult és mára feledésbe is merült. Szarvason azonban változatlanul jó prosperál, az előttünk álló hétvégén sem marad el. Szombaton a vegyes párosok küzdelmeit bonyolítják le, vasárnapra pedig férfi és a női duók csatározásai maradnak. A meccsek mindkét napon reggel 9 órakor kezdődnek, nevezésre a helyszínen is mód van.

A szervezők bíznak abban, hogy a sportág környező fellegváraiból (Békéscsaba, Szeged, Kecskemét) szép számmal jönnek majd párosok, ami által egész napos programot tudnak biztosítani a Kacsa-tó partján fekvő pályákon.