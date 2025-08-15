augusztus 15., péntek

Strandröplabda

25 perce

Kéttagú csapatok csatáznak a Kacsa-tónál

Címkék#Kacsa-tó#strandröplabda ob#szarvas

A Viharsarokban 1998-ban rendeztek első alkalommal strandröplabda tornát. A sportág az ezredfordulót követően komoly népszerűségre tett szert a régióban, a kezdeti nyári megyei bajnokság regionális szintre emelkedett. Ennek egyik állomását rendszerint a szarvasi forduló jelentette.

Beol.hu
Kéttagú csapatok csatáznak a Kacsa-tónál

A házigazdák vidéki egységek indulására is számítanak. Fotó: Szerb Milán

A Szarvasi Röplabdások Baráti Köre Sport Egyesület azóta is kitart rendezvény mellett, noha gondos szervező hiányában a sorozat hanyatlásnak indult és mára feledésbe is merült. Szarvason azonban változatlanul jó prosperál, az előttünk álló hétvégén sem marad el. Szombaton a vegyes párosok küzdelmeit bonyolítják le, vasárnapra pedig férfi és a női duók csatározásai maradnak. A meccsek mindkét napon reggel 9 órakor kezdődnek, nevezésre a helyszínen is mód van. 

A szervezők bíznak abban, hogy a sportág környező fellegváraiból (Békéscsaba, Szeged, Kecskemét) szép számmal jönnek majd párosok, ami által egész napos programot tudnak biztosítani a Kacsa-tó partján fekvő pályákon.

 

 

