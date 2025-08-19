augusztus 19., kedd

Strandröplabda

1 órája

A Kacsa-tónál randevúztak a strandröplabdázók - galériával

Címkék#Kacsa-tó#páros kategória#strandröplabda

A Kacsa-tó partján fekvő pályákon szombaton helyi sikerrel kezdődött a Szarvasi Röplabdázók Baráti Köre hagyományos augusztusi rendezvénye, a Strandröplabda Kupa. Másnap a férfi párosok legjobbja is a településről került ki, a hölgyeknél ellenben békéscsabai győztest köszöntöttek.

Bakulya Mihály
A Kacsa-tónál randevúztak a strandröplabdázók - galériával

A női kategória résztvevői közös csoportképen. Fotó: Szerb Milán

Az első napon 13 duó csatázott, a döntőben Konstantinovics Lili és dr. Demcsák Dáva diadalmaskodott Fekete Gréta és Nagy Béla ellen. Másnap a nőknél volt nagyobb az érdeklődés, ahol a nyolc kettős közül Frisnyicz Karina és Csatári Zsanna nyert. Párhuzamosan az urak négytagú körversenye Demcsák Balázs és Kiri Bence elsőségével zárult.

Végeredmények. Vegyes: 1. Konstantinovics Lili, dr. Demcsák Dáva, 2. Fekete Gréta, Nagy Béla, 3. Mucsi Adrienn, Bálint Áron.
Női: 1. Frisnyicz Karina, Csatári Zsanna, 2. Konstantinovics Lili, Mári Petra, 3. Sipka Bernadett, Ádám Dóra.
Férfi: 1. Demcsák Balázs, Kiri Bence, 2. Radics Roland Attila, Kiss Márton, 3. Cziglédszky Barnabás, Orovecz Tamás.

Strandröplabda Kupa

Fotók: Szerb Milán

 

 

