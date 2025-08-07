Magyar bajnok a békéscsabai kapus

Csatlós Csenge a bajnokságra való felkészülés közben a fővárosi a Red Velvet KC tagjaként szerepelt a strandkézilabda országos döntőben.

Csatlós Csenge (a kép bal oldalán) csapattársaival a strandkézilabda országos döntő eredményhirdetése után Fotó: Facebook

Élt a lehetőséggel a strandkézilabda országos döntőben

A 22 éves kapus július végén a Motherson Mosonmagyaróvári KC-tól érkezett kölcsönbe az NB I. B-s Tappe-Békéscsabai Előre NKSE-hez, s igazán motiváló lehet számára, hogy strandkézilabdában immáron magyar bajnoknak vallhatja magát.

– Nehéz, de kiegyensúlyozott szezon végén a csapatunk fantasztikus eredményeket ért el: megnyertük a Magyar Kupát, és magyar bajnokok lettünk – mondta érdeklődésünkre a fiatal kapus. – Titkon mindenki a trófea elhódításáról álmodott, és hatalmas öröm, hogy ez valóra vált. Minden tornán, ahol elindultunk, az első négy között végeztünk, ami stabil és magas szintű teljesítményünket mutatja. A sikerünk kulcsa nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megmutatkozott, hiszen valódi csapatként működtünk, barátként, társaságként is erősek voltunk. Amikor lehetőséget kaptam, igyekeztem élni vele és hozzájárulni csapat sikereihez. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem ennek az eredményes és emlékezetes szezonnak.

Csatlós Csenge munka közben Fotó: Facebook

Csapata, a Red Velvet KC összesen hét győzelmet aratott, s csak egyszer veszített. Négy mérkőzést is szétlövés után nyert meg, végül a döntőben újra az OVB Beach Girls ellen szembe kerülve 2–0-ra diadalmaskodott.