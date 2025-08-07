augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandkézilabda

2 órája

Magyar bajnok a békéscsabai kapus

Címkék#bajnokság#strandkézilabda#Magyar Kupa

Békéscsabai tagja is volt az agárdi strandkézilabda országos döntőben győztes budapesti Red Velvet KC csapatának. A Velencei-tónál az ország 12 legjobb női és 12 legjobb férfi csapata mérte össze tudását a strandkézilabda országos döntőben.

Gajdács Pál

Csatlós Csenge a bajnokságra való felkészülés közben a fővárosi a Red Velvet KC tagjaként szerepelt a strandkézilabda országos döntőben. 

strandkézilabda országos döntő
Csatlós Csenge (a kép bal oldalán) csapattársaival a strandkézilabda országos döntő eredményhirdetése után Fotó: Facebook

Élt a lehetőséggel a strandkézilabda országos döntőben

A 22 éves kapus július végén a Motherson Mosonmagyaróvári KC-tól érkezett kölcsönbe az NB I. B-s Tappe-Békéscsabai Előre NKSE-hez, s igazán motiváló lehet számára, hogy strandkézilabdában immáron magyar bajnoknak vallhatja magát. 

– Nehéz, de kiegyensúlyozott szezon végén a csapatunk fantasztikus eredményeket ért el: megnyertük a Magyar Kupát, és magyar bajnokok lettünk – mondta érdeklődésünkre a fiatal kapus. – Titkon mindenki a trófea elhódításáról álmodott, és hatalmas öröm, hogy ez valóra vált. Minden tornán, ahol elindultunk, az első négy között végeztünk, ami stabil és magas szintű teljesítményünket mutatja. A sikerünk kulcsa nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megmutatkozott, hiszen valódi csapatként működtünk, barátként, társaságként is erősek voltunk. Amikor lehetőséget kaptam, igyekeztem élni vele és hozzájárulni csapat sikereihez. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem ennek az eredményes és emlékezetes szezonnak. 

Csatlós Csenge munka közben Fotó: Facebook

Csapata, a Red Velvet KC összesen hét győzelmet aratott, s csak egyszer veszített. Négy mérkőzést is szétlövés után nyert meg, végül a döntőben újra az OVB Beach Girls ellen szembe kerülve 2–0-ra diadalmaskodott. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu