Sporttudomány

1 órája

Negyedszer rendez sporttudományos konferenciát a BRSE

Címkék#Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferencia#sport#Magyar Röplabda Szövetség#Békéscsabai Röplabda SE

Szeptember második hétvégéjén ismét a sporttudományok fővárosa lesz Békéscsaba, hiszen 12-én, pénteken sorozatban negyedik alkalommal rendezik meg az ISSC, azaz a Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferenciát – tájékoztatott a klubhonlapon a Békéscsabai Röplabda SE.

Gajdács Pál

A Békéscsabai Röplabda SE évekkel ezelőtt felvállalta, hogy sportágon belül az ágazat zászlóshajója lesz a Magyar Röplabda Szövetséggel karöltve, és örömteli, hogy idén az MRSZ és Békéscsaba városa mellett a Gál Ferenc Egyetem is együttműködő partnere a Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferenciának, így ezt, valamint a másnapi edzői továbbképzést is az intézmény Gazdasági Karának nagyelőadójában rendezik meg. 

Minden évben megtelt a Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferencia helyszíne Fotó: BRSE

Új elem lesz a nemzetközi projektmeeting, amelynek keretében francia, olasz, lengyel és szerb szakemberek érkeznek Békéscsabára és adnak elő.

Az ISSC 2025-re hamarosan elindul a regisztráció a részletes programtervet a klub hamarosan közli.


 

 

