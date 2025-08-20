Negyedszer rendez sporttudományos konferenciát a BRSE

A Békéscsabai Röplabda SE évekkel ezelőtt felvállalta, hogy sportágon belül az ágazat zászlóshajója lesz a Magyar Röplabda Szövetséggel karöltve, és örömteli, hogy idén az MRSZ és Békéscsaba városa mellett a Gál Ferenc Egyetem is együttműködő partnere a Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferenciának, így ezt, valamint a másnapi edzői továbbképzést is az intézmény Gazdasági Karának nagyelőadójában rendezik meg.

Minden évben megtelt a Békéscsabai Nemzetközi Sporttudományos Konferencia helyszíne Fotó: BRSE

Új elem lesz a nemzetközi projektmeeting, amelynek keretében francia, olasz, lengyel és szerb szakemberek érkeznek Békéscsabára és adnak elő.

Az ISSC 2025-re hamarosan elindul a regisztráció a részletes programtervet a klub hamarosan közli.