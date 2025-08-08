54 perce
Hét végi sportprogramok kézilabdától labdarúgásig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.
Szombati sportprogramok
Kézilabda Női felkészülési mérkőzés: Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánás SK, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 11.00.
Labdarúgás Felkészülési mérkőzések: Mezőmegyer SE–Füzesgyarmati SK, Mezőmegyer, 10.00. Békésszentandrási HMSE–Mezőtúri AFC, Békésszentandrás, 10.00. Grosics Akadémia U17–Eleki USE, Gyula, 10.00. Békési FC–Jamina SE, Békés, 10.00. Újkígyós FC–Mezőhegyesi SE, Újkígyós, 10.00. Csabacsűdi GYLSE–Nagyszénás SE, Csabacsűd, 10.00. Tiszasziget SE–Orosházi MTK-ULE, Tiszasziget, 10.00. Szarvasi FC–SC Hírös-Ép Egyesület, Szarvas, 10.30. Mezőberényi LE–Túrkevei VSE, Mezőberény, 11.00. Békésszentandrási HMSE–Mezőtúri AFC, Békésszentandrás, 11.00. Gyulasport U19–Sarkadi KLE, Gyula, 14.00. Tótkomlósi TC–Medgyesbodzás SE, Tótkomlós, 17.00. Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK, Kardos, 17.30. Gyomaendrődi FC–Szentesi Kinizsi-SZTE, Gyomaendrőd, 18.00. Vésztői TK–Szeghalmi FC, Vésztő, 18.00.
Vasárnapi sportprogramok
Labdarúgás NB III.: Békéscsaba 1912 Előre II.–Tiszaföldvár SE, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 11.00. Gyulai TFC–Dunaharaszti MTK, Gyula, 17.30. Felkészülési mérkőzés: Kunágotai TE–Medgyesegyháza SE, Kunágota, 18.00.
Hétfői sportprogram
Labdarúgás NB II.: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 20.00.