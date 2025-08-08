augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békés vármegye

54 perce

Hét végi sportprogramok kézilabdától labdarúgásig

Címkék#mérkőzés#időpontok#sportprogramok#sport#helyszínek

Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.

Beol.hu

Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.

Mutatjuk, milyen sportprogramok várnak ránk a hétvégén
Mutatjuk a kínálatot, ezek a sportprogramok várnak ránk. Forrás: shutterstock

Szombati sportprogramok

Kézilabda Női felkészülési mérkőzés: Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánás SK, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 11.00.

Labdarúgás Felkészülési mérkőzések: Mezőmegyer SE–Füzesgyarmati SK, Mezőmegyer, 10.00. Békésszentandrási HMSE–Mezőtúri AFC, Békésszentandrás, 10.00. Grosics Akadémia U17–Eleki USE, Gyula, 10.00. Békési FC–Jamina SE, Békés, 10.00. Újkígyós FC–Mezőhegyesi SE, Újkígyós, 10.00. Csabacsűdi GYLSE–Nagyszénás SE, Csabacsűd, 10.00. Tiszasziget SE–Orosházi MTK-ULE, Tiszasziget, 10.00. Szarvasi FC–SC Hírös-Ép Egyesület, Szarvas, 10.30. Mezőberényi LE–Túrkevei VSE, Mezőberény, 11.00. Békésszentandrási HMSE–Mezőtúri AFC, Békésszentandrás, 11.00. Gyulasport U19–Sarkadi KLE, Gyula, 14.00. Tótkomlósi TC–Medgyesbodzás SE, Tótkomlós, 17.00. Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK, Kardos, 17.30. Gyomaendrődi FC–Szentesi Kinizsi-SZTE, Gyomaendrőd, 18.00. Vésztői TK–Szeghalmi FC, Vésztő, 18.00.

Vasárnapi sportprogramok

Labdarúgás NB III.: Békéscsaba 1912 Előre II.–Tiszaföldvár SE, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 11.00. Gyulai TFC–Dunaharaszti MTK, Gyula, 17.30. Felkészülési mérkőzés: Kunágotai TE–Medgyesegyháza SE, Kunágota, 18.00.

Hétfői sportprogram

Labdarúgás NB II.: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 20.00.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu