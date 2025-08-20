1 órája
Hét végi sportprogramok íjászattól teniszig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Csütörtöki sportprogramok
Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, selejtező fordulók, Gyula, Gyulai Vár, 9.00 és 14.00.
Pénteki sportprogramok
Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, selejtező fordulók, Gyula, Gyulai Vár, 10.00.
Kézilabda Férfi felkészülési torna: Békési FKC–Ceglédi KK, Debreceni EAC–Ceglédi KK, Békési FKC–Debreceni EAC, Békés, 11.00, 14.00 és 17.00.
Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.
Szombati sportprogramok
Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, rangsoroló, Gyula, Gyulai Vár, 10.00.
Kézilabda V. Szabó Károly emléktorna, elődöntők: Nova Pazova–ZRK Ruma Women; TAPPE-Békéscsabai ENKSE–Hajdúnánás SK, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 16.00 és 18.00.
Labdarúgás Magyar Kupa, 2. forduló: Gyulai Termál FC–Csepel TC, Gyula, 16.30. Vármegyei I. osztály: Gyomaendrődi FC–Békési FC, Gyomaendrőd, 17.30. Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE, Mezőhegyes, 17.30. Orosházi MTK-ULE–Jamina SE, Orosháza, 17.30. Nagyszénás SE–Szeghalmi FC, Nagyszénás, 17.30. Szarvasi FC–Dévaványai SE, Szarvas, 17.30. Vármegyei II. osztály: Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE, Békéscsaba, Csányi u., 10.00. Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC, Szabadkígyós, 17.30. Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE, Mezőmegyer, 17.30. Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Battonya, 17.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa, 1. forduló: Kunágotai TE–Békéssámsoni SK, Kunágota, 17.00. Köröstarcsai KSK–Medgyesegyháza SE, Köröstarcsa, 17.00. Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC, Csárdaszállás, 17.00. Bucsa SE–Vésztői TK, Bucsa, 17.00. Okány KSK–Gerlai SE, Okány, 17.00.
Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.
Vasárnapi sportprogramok
Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, távcéllövés, Gyula, Steigerwald tanya, 9.30.
Kézilabda V. Szabó Károly emléktorna, helyosztók: Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 10.00 és 12.00.
Labdarúgás NB II.: Videoton-Fehérvár FC–Békéscsaba 1912 Előre, Székesfehérvár, 19.00. Vármegyei II. osztály: Lőkösháza KSK–Eleki USE, Lőkösháza, 17.30. Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE, Csabacsűd, 17.30. Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE, Csanádapáca, 17.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa: Kevermes SE–Sarkadi KLE, Kevermes, 17.00.
Lovassport IX. Kondorosi Lovasnap, Kondoros, 9.00.
Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.
Hétfői sportprogram
Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, távcéllövés, Gyula, Steigerwald tanya, 9.30 és 15.00.