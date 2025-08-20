augusztus 20., szerda

Hét végi sportprogramok íjászattól teniszig

Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.

Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.

Mutatjuk a kínálatot, ezek a sportprogramok várnak ránk. Forrás: shutterstock

Csütörtöki sportprogramok

Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, selejtező fordulók, Gyula, Gyulai Vár, 9.00 és 14.00.

Pénteki sportprogramok

Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, selejtező fordulók, Gyula, Gyulai Vár, 10.00.

Kézilabda Férfi felkészülési torna: Békési FKC–Ceglédi KK, Debreceni EAC–Ceglédi KK, Békési FKC–Debreceni EAC, Békés, 11.00, 14.00 és 17.00.

Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.

Szombati sportprogramok

Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, rangsoroló, Gyula, Gyulai Vár, 10.00.

Kézilabda V. Szabó Károly emléktorna, elődöntők: Nova Pazova–ZRK Ruma Women; TAPPE-Békéscsabai ENKSE–Hajdúnánás SK, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 16.00 és 18.00.

Labdarúgás Magyar Kupa, 2. forduló: Gyulai Termál FC–Csepel TC, Gyula, 16.30. Vármegyei I. osztály: Gyomaendrődi FC–Békési FC, Gyomaendrőd, 17.30. Mezőhegyesi SE–Kondorosi TE, Mezőhegyes, 17.30. Orosházi MTK-ULE–Jamina SE, Orosháza, 17.30. Nagyszénás SE–Szeghalmi FC, Nagyszénás, 17.30. Szarvasi FC–Dévaványai SE, Szarvas, 17.30. Vármegyei II. osztály: Békéscsabai MÁV SE–Dobozi SE, Békéscsaba, Csányi u., 10.00. Szabadkígyósi SZSC–Tótkomlósi TC, Szabadkígyós, 17.30. Mezőmegyer SE–Mezőberényi LE, Mezőmegyer, 17.30. Battonyai TK–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Battonya, 17.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa, 1. forduló: Kunágotai TE–Békéssámsoni SK, Kunágota, 17.00. Köröstarcsai KSK–Medgyesegyháza SE, Köröstarcsa, 17.00. Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC, Csárdaszállás, 17.00. Bucsa SE–Vésztői TK, Bucsa, 17.00. Okány KSK–Gerlai SE, Okány, 17.00.

Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.

Vasárnapi sportprogramok

Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, távcéllövés, Gyula, Steigerwald tanya, 9.30.

Kézilabda V. Szabó Károly emléktorna, helyosztók: Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 10.00 és 12.00.

Labdarúgás NB II.: Videoton-Fehérvár FC–Békéscsaba 1912 Előre, Székesfehérvár, 19.00. Vármegyei II. osztály: Lőkösháza KSK–Eleki USE, Lőkösháza, 17.30. Csabacsűdi GYLSE–Kaszaper SE, Csabacsűd, 17.30. Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE, Csanádapáca, 17.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa: Kevermes SE–Sarkadi KLE, Kevermes, 17.00.

Lovassport IX. Kondorosi Lovasnap, Kondoros, 9.00.

Tenisz Komjátszeghy-emlékverseny, Gyula, 9.00.

Hétfői sportprogram

Íjászat Történelmi íjász világbajnokság, távcéllövés, Gyula, Steigerwald tanya, 9.30 és 15.00.

 

