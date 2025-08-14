5 órája
Hét végi sportprogramok kézilabdától strandröplabdáig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.
Csütörtöki sportprogram
Sakk Id. Bacsur Imre emlékverseny, Békés vármegye egyéni bajnoksága, 1. forduló, Orosháza, Petőfi Művelődési Központ, 14.00.
Pénteki sportprogramok
Kézilabda Férfi felkészülési mérkőzés: PV-Central Békési FKC–Dabas KC, Békés, 17.00.
Sakk Id. Bacsur Imre emlékverseny, Békés vármegye egyéni bajnoksága, 2-3. forduló, Orosháza, Petőfi Művelődési Központ, 8.30 és 14.00.
Szombati sportprogramok
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Jamina SE–Nagyszénás SE, Békéscsaba, Bessenyei u., 10.00. Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC, Füzesgyarmat, 17.30. Kondorosi TE–Orosházi MTK-ULE, Kondoros, 17.30. Békési FC–Mezőhegyesi SE, Békés, 17.30. Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC, Dévaványa, 17.30. Vármegyei II. osztály: Szabadkígyósi SZSC–Eleki USE, Szabadkígyós, 17.30. Dobozi SE–Lőkösháza KSK, Doboz, 17.30. Tótkomlósi TC–Battonyai TK, Tótkomlós, 17.30. Mezőberényi LE–Csabacsűdi GYLSE, Mezőberény, 17.30. Békésszentandrási HMSE–Mezőmegyer SE, Békésszentandrás, 17.30.
Lovassport Békés vármegyei fogathajtó bajnoki forduló, Füzesgyarmat, 9.00.
Sakk Id. Bacsur Imre emlékverseny, Békés vármegye egyéni bajnoksága, 4-5. forduló, Orosháza, Petőfi Művelődési Központ, 8.30 és 14.00.
Sárkányhajózás III. Szarvasi Sárkányhajó Fesztivál, Szarvas, Üdülő sétány, 9.00.
Strandröplabda Szarvasi Strandröplabda Kupa, Szarvas, Kacsa-tó. 9.00.
Vasárnapi sportprogramok
Labdarúgás NB II.: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 19.00. NB III.: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II., Szeged, 17.30. Martfűi LSE–Gyulai TFC, Martfű, 17.30. Vármegyei II. osztály: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Újkígyós FC, Magyarbánhegyes, 17.30. Kaszaper SE–Békéscsabai MÁV SE, Kaszaper, 17.30.
Lovassport Nemzeti+felkészítő díjugrató verseny, Gyula, Tanyamúzeum, 9.00.
Sakk Id. Bacsur Imre emlékverseny, Békés vármegye egyéni bajnoksága, 6-7. forduló, Orosháza, Petőfi Művelődési Központ, 8.30 és 14.00.
Strandröplabda Szarvasi Strandröplabda Kupa, Szarvas, Kacsa-tó. 9.00.