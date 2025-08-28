56 perce
Hét végi sportprogramok atlétikától teniszig
Mutatjuk a hétvége viharsarki vonatkozású sporteseményeit. Ezekre a sportprogramokra lehet számítani.
Választékos sportprogramok várnak ránk az előttünk álló napokban is.
Pénteki sportprogramok
Atlétika Nyílt országos pályaverseny, Békéscsaba, Tünde utcai Atlétikai Centrum, 15.00.
Kézilabda Magyar Kupa férfi: FISE-Újkígyós–Békési FKC, Újkígyós, 19.00.
Szombati sportprogramok
Biliárd OB I.-es egyéni, szeparált verseny, 1. forduló, Szeghalom, MBBE-terem és Napsugár Presszó, 8.00.
Kézilabda Női felkészülési mérkőzés: Békéscsabai Előre NKSE–Crvena zvezda, Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 14.00.
Labdarúgás Vármegyei I. osztály: Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE, Szeghalom, 16.00. Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE, Füzesgyarmat, 17.00. Jamina SE–Mezőhegyesi SE, Békéscsaba, Bessenyei u., 17.00. Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC, Kondoros, 17.00. Békési FC–Dévaványai SE, Békés, 17.00. Vármegyei II. osztály: Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE, Békéscsaba, Csányi u., 10.00. Dobozi SE–Kaszaper SE, Doboz, 17.00. Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK, Tótkomlós, 17.00. Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC, Mezőberény, 17.00. Békésszentandrási HMSE–Újkígyós FC, Békésszentandrás, 17.00. Vármegyei III. osztály, Észak: Békési FC II.–Zsadányi KSE, Békés, 14.00. Mezőmegyer SE II.–Vésztői TK, Mezőmegyer, 17.00. Kamuti SK–Gerlai SE, Kamut, 17.00. Köröstarcsai KSK–Bucsa SE, Köröstarcsa, 17.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Mezőkovácsházi TE–Kunágotai TE, Mezőkovácsháza, 10.00. Medgyesegyháza SE–Kardos KSK, Medgyesegyháza, 17.00. Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK, Csárdaszállás, 17.00.
Tenisz OB III.: Békéscsabai Előre TK–TSZSK Gyula II., Gyula, 10.00. Viharsarki TA–Back Street Ball, Békéscsaba, 10.00. Szarvasi TC–Agroázis-Szegedi VTK, Szarvas, 10.00.
Vasárnapi sportprogramok
Biliárd OB II.-es egyéni, szeparált verseny, 1. forduló, Szeghalom, MBBE-terem és Napsugár Presszó, 8.00.
Kézilabda Mahler Brigitta-emléktorna, Gyula, Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok, 8.00.
Labdarúgás NB II.: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 19.00. NB III.: Gyulai TFC–Békéscsaba 1912 Előre II., Gyula, 17.30. Vármegyei II. osztály: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Szabadkígyósi SZSC, Magyarbánhegyes, 17.00. Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE, Csabacsűd, 17.00. Vármegyei III. osztály, Dél: Telekgerendási LSC–Csorvási SK, Telekgerendás, 17.00. Kevermes SE–Jamina SE II., Kevermes, 17.00.
Tenisz OB II.: Orosházi VTK–Dunaharaszti MTK, Orosháza, 10.00. OB III.: TSZSK Gyula II.–Back Street Ball, Gyula, 10.00. Agroázis-Szegedi VTK–Viharsarki TA, Szeged, 10.00.
A hazai csapatok vitték a prímet szerdán a kupában