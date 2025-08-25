augusztus 25., hétfő

1 órája

Rengeteg klub és sportág mutatkozik be a Sporthét folyamán

Összesen 53 sportszervezet és 38 sportág mutatkozik be a héten a békési vármegyeszékhelyen. Keddtől péntekig a Szent István tér, míg szombaton az Árpád fürdő ad otthont a programoknak – ismertették a Sporthéttel kapcsolatban hétfőn a békéscsabai városháza előtt.

Licska Balázs

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Sporthét keretében 53 sportszervezet és 38 sportág mutatkozik be Békéscsabán a hét folyamán, augusztus 26. és 30. között. Úgy véli, ezek a számok is jelzik a békéscsabai sport erejét, sokszínűségét, hogy a vármegyeszékhely egy sportos város. Hozzátette, hogy a programsorozat egyfajta sportágválasztó is lehet.

Sporthét Békéscsabán
Mi várható a Sporthét keretében, ezt ismertette sajtótájékoztatón Szarvas János, a Békéscsabai Előre Úszó Klub vezetőedzője, Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere, valamint Borsos Pál, a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub elnöke. Fotó: Licska Balázs

Sporthét: hétfők helyett egy egész hét szól a sportról a városban

A Sporthét előzményének tekinthetők a Sporthétfők. A Sporthétfők azt jelentették, hogy egész nyáron, szinte minden hétfőn tartottak programokat, amikor különféle sportszervezetek és sportágak mutatkoztak be. A Sporthétfőket tavaly felváltotta a Sporthét, hiszen azt tapasztalták, érdemesebb a programokat tömbösítve, az iskolakezdéshez közeli héten megszervezni.

A Szent István téren és az Árpád fürdőben lesznek a programok

Hangsúlyozta: kedvezőek voltak a visszajelzések mind a résztvevők, mind a sportszervezetek részéről, ám szükség volt némi finomhangolásra. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken a Szent István téren, szombaton pedig az Árpád fürdőben lesznek programok. 

Íme a pontos menetrend, hogy melyik nap mi várható

Ismertette a részleteket is: kedden, szerdán és pénteken 17 és 18 óra között lesznek a színpadon bemutatók, a különféle sportágak pedig a sportszervezetek közreműködésével 18 és 20 óra között próbálhatók ki. A csütörtök különleges lesz, ugyanis 19 és 20 óra között lesznek a színpadi bemutatók, míg a sportágválasztó részt 20 és 22 óra között rendezik meg a kivilágított főtéren. A péntek is tartogat csavart, hiszen streetballversenyt ugyancsak szerveznek.

Szombaton családi nap lesz a békéscsabai strandon

Szombaton 9 és 17 óra között az Árpád fürdőben családi napot szervez az üzemeltető vagyonkezelő zrt., és ezen a napon mutatkoznak be a vizes sportágak is, a Békéscsabai Előre Úszó Klub, a Békéscsabai Szenior Úszóklub és a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub. 

Az első 50 regisztráló gyermek ingyen mehet be

Szarvas János, a Békéscsabai Előre Úszó Klub vezetőedzője elmondta, hogy tavaly is a családi nap keretében tartották meg a Sporthéttel kapcsolatos programokat, és hogy kedvezőek voltak a tapasztalatok. Az első 50 regisztráló gyermek – egy kísérővel együtt – ingyen léphet be a békéscsabai strandra, de természetesen más, jegyet váltó fiatalokat is várnak a bemutatóikra.

Bemutató edzéseket és mérkőzéseket is tartanak

10 órától az élménymedencénél tartanak bemutató jelleggel úszásoktatást, illetve kapukat is felállítanak, hogy a vízilabdás alapfogásokat ugyancsak ismertessék. 11 órától aztán átkerülnek a bemutatók az 50 méteres medencébe, ahol edzést tartanak, majd vízilabda-mérkőzést is rendeznek.

 

 

