Elindult a Sporthét a város főterén – galériával, videóval

A sportágválasztó rendezvénynek beillő esemény ezúttal is nagy érdeklődéssel nyitott a Szent István téren, hiszen százak vettek részt rögtön az első napon a kellemes nyár végi időben. Az idei Sporthéten a tavalyi évhez képest változás volt, hogy a színpadi bemutatók kezdődtek el csak öt órától, a különféle sportágakat pedig hat órától lehetett kipróbálni. A nyitónapon a helyi sportszervezetek közül ott volt a Békéscsabai Darts Sportegyesület, a Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület, a JALTE Shotokan karate szakosztály, a JALTE Dohányos Team, a Körös Tollaslabda Egyesület, a Békéscsabai Nimród Lovasegyesület, a Jamina SE, a Gerlai SE, az Alföld Vívó Akadémia, valamint a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium is.

Ismét százakat mozgatott meg kedden a Sporthét első napja, a folytatás is hasonlóan eseménydúsnak ígérkezik. Fotó: Bencsik Ádám

A röplabda most sem hiányozhatott a Sporthét programjából

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy mintegy 150 utánpótláskorú játékossal érkeztek a főtérre, valamint a hagyomány szerint a felnőtt csapatuk is ilyenkor mutatkozik be először a szurkolóknak. Kiemelte, hogy a Sporthét egy kiváló alkalom arra, hogy népszerűsítsék a sportágat, hiszen rengeteg szülő jön el ide, akik hozzájuk is számos kérdéssel fordulnak ilyenkor.

Sokan próbálták ki a vívást is

Az Alföld Vívó Akadémia fiataljai szintén bemutatót tartottak a rendezvény első napján. Mecskó Máté edző a Beol.hu-nak arról számolt be, hogy nagyon várták már az eseményt, hiszen az minden évben sok csabait mozgat meg, ezáltal pedig feléjük is megnő az érdeklődés. Hozzátette, szeretnék száz körülire növelni szeptemberben a sportolóik számát, aminek az elérésére itt szerinte jó lehetőség nyílik.