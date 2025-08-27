augusztus 27., szerda

Sportkavalkád

1 órája

Elindult a Sporthét a város főterén – galériával, videóval

Címkék#Sporthét#rendezvény#főtér#program

Kedden ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.

Vincze Attila

A sportágválasztó rendezvénynek beillő esemény ezúttal is nagy érdeklődéssel nyitott a Szent István téren, hiszen százak vettek részt rögtön az első napon a kellemes nyár végi időben. Az idei Sporthéten a tavalyi évhez képest változás volt, hogy a színpadi bemutatók kezdődtek el csak öt órától, a különféle sportágakat pedig hat órától lehetett kipróbálni. A nyitónapon a helyi sportszervezetek közül ott volt a Békéscsabai Darts Sportegyesület, a Békéscsabai Röplabda Sport Egyesület, a JALTE Shotokan karate szakosztály, a JALTE Dohányos Team, a Körös Tollaslabda Egyesület, a Békéscsabai Nimród Lovasegyesület, a Jamina SE, a Gerlai SE, az Alföld Vívó Akadémia, valamint a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium is.

Kezdetét vette a sporthét a főtéren
Ismét százakat mozgatott meg kedden a Sporthét első napja, a folytatás is hasonlóan eseménydúsnak ígérkezik. Fotó: Bencsik Ádám

A röplabda most sem hiányozhatott a Sporthét programjából

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy mintegy 150 utánpótláskorú játékossal érkeztek a főtérre, valamint a hagyomány szerint a felnőtt csapatuk is ilyenkor mutatkozik be először a szurkolóknak. Kiemelte, hogy a Sporthét egy kiváló alkalom arra, hogy népszerűsítsék a sportágat, hiszen rengeteg szülő jön el ide, akik hozzájuk is számos kérdéssel fordulnak ilyenkor.

Sokan próbálták ki a vívást is

Az Alföld Vívó Akadémia fiataljai szintén bemutatót tartottak a rendezvény első napján. Mecskó Máté edző a Beol.hu-nak arról számolt be, hogy nagyon várták már az eseményt, hiszen az minden évben sok csabait mozgat meg, ezáltal pedig feléjük is megnő az érdeklődés. Hozzátette, szeretnék száz körülire növelni szeptemberben a sportolóik számát, aminek az elérésére itt szerinte jó lehetőség nyílik.

Sportolók lepték el Békéscsaba főterét

Fotók: Bencsik Ádám

Szombaton családi nappal zárulnak az események

Szerdán tovább folytatódik a Sporthét programja, majd a csütörtöki nap különleges lesz, ugyanis 19 és 20 óra között jönnek a színpadi bemutatók, míg a sportágválasztó részt 20 és 22 óra között rendezik meg a kivilágított főtéren. A péntek is tartogat csavart, hiszen streetballversenyt ugyancsak szerveznek. Szombaton pedig 9 és 17 óra között az Árpád fürdőben családi napot szervez az üzemeltető vagyonkezelő Zrt., és ezen a napon mutatkoznak be a vizes sportágak is, a Békéscsabai Előre Úszó Klub, a Békéscsabai Szenior Úszóklub és a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub.

 

 

