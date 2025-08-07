Hazai pályán játszhat a Termál FC

A sorsoláskor a Termál FC nevét tartalmazó gömb csak az utolsó párig bennmaradt az üvegurnában, és végül az NB III.-as Csepellel került össze, a mérkőzést idehaza rendezheti.

A Szegedi VSE kiejtése után a sorsolás egy újabb bajnoki ellenfelet küldött a Termál FC útjába. Fotó: Gémes Sándor/Délmagyarország

Fotó: GEMES SANDOR

Az első fordulóból egyébként 72 együttes (3 vármegyei II.-es, 29 vármegyei I.-es, valamint 40 NB III.-as) jutott tovább, a sorsolás előtt pedig ezúttal is négy csoportba osztották az állva maradókat, azokon belül nem volt kiemelés. A Fizz Liga és Merkantil Bank Liga csapatai a harmadik játéknapon csatlakoznak majd a kupasorozathoz.

Az első három fordulóban az alacsonyabb osztályú csapatok játszhatnak hazai pályán, amennyiben azonos bajnoki szinten szereplő együttesek találkoznak, úgy az a pályaválasztó, amely addig kevesebbszer volt a sorozatban, ha pedig ebben sincs különbség, akkor sorsolás dönt a pályaválasztásról. Változás viszont, hogy a 4. fordulótól kezdve az a csapat játszhat otthon, amelyet előbb húztak ki a sorsoláskor. A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, döntetlen esetén hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek.

A Dél-keleti csoport 2. fordulójának sorsolása

Pilisi LK–XV. Kerületi Issimo SE Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK, Szajol KLK–Rákóczifalva SE, III. Kerületi TVE–BKV Előre, Sándorfalvi KSE–Hódmezővásárhelyi FC, DB Futball Bordány–Erzsébeti SMTK, REAC–Tiszaföldvár SE, 43. sz. Építők SK–Martfűi LSE, Gyulai Termál FC–Csepel TC.



A MOL Magyar Kupa 2025–2026-os kiírásának további játéknapjai

2. forduló: augusztus 23-24.

3. forduló: szeptember 13-14.

4. forduló: október 29.

5. forduló: február 11.

6. forduló (negyeddöntő): március 4.

7. forduló (elődöntő): április 22.

Döntő: május 9. (Puskás Aréna)