Röplabda

3 órája

Sorozatban hatodszor jutott ki az Eb-re a női válogatott

A magyar női röplabda-válogatott sorozatban hatodszor kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, miután a selejtező utolsó, vasárnapi játéknapján 3:0-ra legyőzte Dánia csapatát Nyíregyházán.

Gajdács Pál

A békéscsabai Kertész Petrát is a keretében tudó nemzeti csapat sikerével, 3/1-es győzelmi mutatóval a B-csoport 2. helyén végzett Belgium mögött. A békéscsabai nevelésű Petrenkó Brigitta a csapat egyik legjobbjaként nyolc, Glemboczki Zóra egy pontot szerzett. Az öt legjobb második egyikeként vívták ki a kijutást a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára. 

 

FEKETE Fanni; PETRENKÓ Brigitta
Fekete Fanni (jobbra) és a békéscsabai nevelésű Petrenkó Brigitta (takarva) a nyíregyházi mérkőzésen Fotó: MTI/Balázs Attila

 

 

