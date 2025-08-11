Sorozatban hatodszor jutott ki az Eb-re a női válogatott

A békéscsabai Kertész Petrát is a keretében tudó nemzeti csapat sikerével, 3/1-es győzelmi mutatóval a B-csoport 2. helyén végzett Belgium mögött. A békéscsabai nevelésű Petrenkó Brigitta a csapat egyik legjobbjaként nyolc, Glemboczki Zóra egy pontot szerzett. Az öt legjobb második egyikeként vívták ki a kijutást a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára.

Fekete Fanni (jobbra) és a békéscsabai nevelésű Petrenkó Brigitta (takarva) a nyíregyházi mérkőzésen Fotó: MTI/Balázs Attila