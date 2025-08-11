Röplabda
3 órája
Sorozatban hatodszor jutott ki az Eb-re a női válogatott
A magyar női röplabda-válogatott sorozatban hatodszor kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, miután a selejtező utolsó, vasárnapi játéknapján 3:0-ra legyőzte Dánia csapatát Nyíregyházán.
A békéscsabai Kertész Petrát is a keretében tudó nemzeti csapat sikerével, 3/1-es győzelmi mutatóval a B-csoport 2. helyén végzett Belgium mögött. A békéscsabai nevelésű Petrenkó Brigitta a csapat egyik legjobbjaként nyolc, Glemboczki Zóra egy pontot szerzett. Az öt legjobb második egyikeként vívták ki a kijutást a jövő augusztus 21. és szeptember 6. közötti, török, azeri, cseh, svéd közös rendezésű kontinenstornára.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás - NB III.
15 órája
Zádori az idény második triplázását jegyezte - galériával
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás - NB III.
22 órája
Parádés első félidőt produkált a kis Előre - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre