Hat egységgel fesztiváloztak

A 200 méteres távon két-két alkalommal indultak a legénységek, a sorrend közöttük az időeredményeik összeadásával alakult ki. A nyílt (profik) versenyben a helyi Csodaszarvas nyert a Hírös Kecskemét és az egyébként szabadidős szegedi VasSárkányok előtt. Az amatőrök mezőnyében a kecskeméti Captenberg, a helyi Luther's Dragons, illetve a Gallikánok (Gallicoop) sorrenddel zárult a szám.

Az 1500 méteres futamon a hajók 10 másodperces különbséggel rajtoltak, és a fordulóknál izgalmas helyzet alakult ki. Itt öt csapat állt rajthoz, a befutók sorrendje így alakult: Hirös Kecskemét, Csodaszarvas, VasSárkányok, Luther's Dragons, Gallikánok.