augusztus 17., vasárnap

Sárkányhajózás

1 órája

Hat egységgel fesztiváloztak

Címkék#fesztivál#sárkányhajózás#Körös Dragon SE#sport

Harmadik alkalommal rendezett Sárkányhajó Fesztivált a Körös Dragon Szarvas SE. A szombati esemény célja a sportág népszerűsítése volt, valamint a nevezési díjakból és támogatóktól befolyó összegből a klub nemzetközi versenyekre való eljutás segítése. Három profi és három szabadidős egység csatázott a kategóriájában.

Bakulya Mihály

A 200 méteres távon két-két alkalommal indultak a legénységek, a sorrend közöttük az időeredményeik összeadásával alakult ki. A nyílt (profik) versenyben a helyi Csodaszarvas nyert a Hírös Kecskemét és az egyébként szabadidős szegedi VasSárkányok előtt. Az amatőrök mezőnyében a kecskeméti Captenberg, a helyi Luther's Dragons, illetve a Gallikánok (Gallicoop) sorrenddel zárult a szám.

Az 1500 méteres futamon a hajók 10 másodperces különbséggel rajtoltak, és a fordulóknál izgalmas helyzet alakult ki. Itt öt csapat állt rajthoz, a befutók sorrendje így alakult: Hirös Kecskemét, Csodaszarvas, VasSárkányok, Luther's Dragons, Gallikánok.

Sárkányhajó fesztivál Szarvason

Fotók: Babák Zoltán

 

 

