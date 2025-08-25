26 perce
Kunos Zoltán nyerte a Madzagfalvi Kupát - galériával
A hétvégi 27. Madzagfalvi Napok keretében számos sportrendezvényt is megtartottak Békésen. Köztük volt a hagyományos rapid sakkverseny is, melyen három kategóriában 27 versenyző – köztük vármegyén kívüliek is – ült asztalhoz.
Kunos Zoltán (jobbról) pontelőnnyel nyerte a békési versenyt. Fotó: Jozaf Csaba
A hét forduló alapján felnőtteknél Kunos Zoltán (Orosházi SE) pontelőnnyel szerezte meg az első helyet.
Végeredmények. A csoport (10 induló): 1. Kunos Zoltán (Orosházi SE) 6 pont, 2. id. Balog Imre (Békési TE) 5, 3. Vértes Imre (Békési TE) 5.
B1 csoport (felsősök, 7): 1. Vad Réka Anna (Kiskunfélegyházi HTK) 4,5 pont, 2. Kovács Uriel (Békési TE) 4, 3. Barta Bálint (Békéscsaba) 3,5.
B2 csoport (alsósok, 10): 1. Jozaf Soma (Békési TE) 5,5 pont, 2. Ökrös Flórián (Orosházi SE) 5, 3. Gurmai Szilárd (Békési TE) 5.
Madzagfalvi Napok - sakkversenyFotók: Jozaf Csaba