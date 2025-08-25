augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

24°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

26 perce

Kunos Zoltán nyerte a Madzagfalvi Kupát - galériával

Címkék#sakk#Madzagfalvi Napok#békés város

A hétvégi 27. Madzagfalvi Napok keretében számos sportrendezvényt is megtartottak Békésen. Köztük volt a hagyományos rapid sakkverseny is, melyen három kategóriában 27 versenyző – köztük vármegyén kívüliek is – ült asztalhoz.

Verasztó Lajos
Kunos Zoltán nyerte a Madzagfalvi Kupát - galériával

Kunos Zoltán (jobbról) pontelőnnyel nyerte a békési versenyt. Fotó: Jozaf Csaba

A hét forduló alapján felnőtteknél Kunos Zoltán (Orosházi SE) pontelőnnyel szerezte meg az első helyet.
Végeredmények. A csoport (10 induló): 1. Kunos Zoltán (Orosházi SE) 6 pont, 2. id. Balog Imre (Békési TE) 5, 3. Vértes Imre (Békési TE) 5. 

B1 csoport (felsősök, 7): 1. Vad Réka Anna (Kiskunfélegyházi HTK) 4,5 pont, 2. Kovács Uriel (Békési TE) 4, 3. Barta Bálint (Békéscsaba) 3,5. 

B2 csoport (alsósok, 10): 1. Jozaf Soma (Békési TE) 5,5 pont, 2. Ökrös Flórián (Orosházi SE) 5, 3. Gurmai Szilárd (Békési TE) 5.

Madzagfalvi Napok - sakkverseny

Fotók: Jozaf Csaba

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu