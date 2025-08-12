augusztus 12., kedd

Sakk

1 órája

A vármegyei bajnoki címért küzdenek a sakkozók

Augusztus 14–17. között immáron harminchatodik alkalommal rendezik meg Orosházán az id. Bacsur Imre sakkemlékversenyt, amely egyben Békés vármegye idei egyéni bajnoksága is lesz.

Verasztó Lajos
A vármegyei bajnoki címért küzdenek a sakkozók

Az eseménynek helyet biztosító Petőfi Művelődési Központban 7 fordulós, svájci rendszerű viadal keretében döntik el a helyezések és a díjak sorsát. Augusztus 14-én csütörtökön 14 órakor az ünnepélyes megnyitó után az első fordulót rendezik. A folytatásban napi két parti vár a játékosokra, reggel 8.30 órakor, délután pedig 14 órakor indulnak a sakkórák.

 

 

