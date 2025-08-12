Sakk
A vármegyei bajnoki címért küzdenek a sakkozók
Augusztus 14–17. között immáron harminchatodik alkalommal rendezik meg Orosházán az id. Bacsur Imre sakkemlékversenyt, amely egyben Békés vármegye idei egyéni bajnoksága is lesz.
Az eseménynek helyet biztosító Petőfi Művelődési Központban 7 fordulós, svájci rendszerű viadal keretében döntik el a helyezések és a díjak sorsát. Augusztus 14-én csütörtökön 14 órakor az ünnepélyes megnyitó után az első fordulót rendezik. A folytatásban napi két parti vár a játékosokra, reggel 8.30 órakor, délután pedig 14 órakor indulnak a sakkórák.
