Fekete Albert hetedik helye

A 9 fordulós viadalon, három nemzet 31 sakkozója mérte össze tudását, köztük hét FIDE-mester (FM). Fekete Albert (FM) a Gyulai SE sakkozója 5,5 ponttal hetedik lett. Megrendezték a 7 fordulós rapid emlékversenyt is, amelyen három nemzet 40 sakkozója ült asztalhoz, köztük három nemzetközi mester (IM) és hét FIDE-mester (FM). Fekete Albert ebben a megmérettetésben 5 ponttal a hetedik helyen végzett.