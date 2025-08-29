Vasárnap Magyarbánhegyes lesz célkeresztben

A rangadóig hibátlanul teljesítő Végegyháza-Magyarbáhegyes másodosztályú együttesének minden korábbinál nehezebb dolga lesz vasárnap.

A rangadó jól jöhet a szabadkígyósiak számára, akik egy pontszerzéssel sokat javíthatnának a mérsékeltebb hazai rajton. Fotó: Kiss Zoltán

A tavaly fiatalításba kezdő vendégek ugyanis tapasztaltabbak lettek egy évvel, ráadásul az ilyen párharcokra amúgy is „kihegyezik” magukat.

Kintner János, a Végegyháza-Magyarbánhegyes edzője: – A felkészülésbe sok munkát fektettünk, ami már a tesztmérkőzéseinken is mutatkozott. Nagy reményekkel vártuk a bajnokság kezdését, eddig pontokban hoztuk a maximumot. Sajnos a második meccsen máris nélkülöznünk kellett három alapembert és a játékunkon is volt mit kiértékelni. Bár a Szabadkígyós rajtja nem túl jól sikerült, mégis nagyon komolyan kell vennünk, mert nem könnyen adja magát. Arra számítok, hogy a szurkolók egy küzdelmes, hajtós meccset láthatnak majd, mi pedig győzelemmel szeretnénk kedveskedni nekik.

A szabadkígyósiak két hazai fellépés után most debütálnak házon kívül. Aligha jelenthet számukra nagyobb motivációt, mint az első számú bajnokesélyes.

Sebestyén Antal, a Szabadkígyósi SZSC edzője: – Nem úgy indult a szezonunk, ahogy elterveztük és szerettük volna, sem pontokban sem mutatott játékban. Egyelőre keressük a megoldásokat a tartós hiányzóink pótlására, de hiszek a játékosokban és a beletett munkába. A mezőny egyik legerősebb csapatához látogatunk, éppen ezért nagyon nehéz meccsre számítok, mindenképpen a szebbik arcunkat kell mutassuk kilencven percen át, hogy bármilyen esélyünk legyen a pontszerzésre.

A rangadó és a többi párharc

A 3. forduló programja. Augusztus 30., szombat, 10.00: Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE. 17.00: Dobozi SE–Kaszaper SE, Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK, Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC, Békésszentandrási HMSE–Újkígyós FC. Augusztus 31., vasárnap, 17.00: Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Szabadkígyósi SZSC. Szabadnapos: Battonyai TK.

A vármegyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban idén 22 csapat verseng két csoportba osztva, kétszeri megmérettetéssel, őszi-tavaszi rendszerben. Mindkét divízióban alaposan megerősödött a mezőny, nehéz lenne egyértelmű favoritot megnevezni. A hétvégi programból a kovácsházi és a teleki találkozó emelhető a többi elé a szomszédvári derbik sajátos hangulata miatt.

Északi csoport. Az 1. forduló programja. Augusztus 30., szombat, 14.00: Békési FC II.–Zsadányi KSE. 17.00: Mezőmegyer SE II.–Vésztői TK, Kamuti SK–Gerlai SE, Köröstarcsai KSK–Bucsa SE. Október 14., szombat, 14.30: Sarkadi KLE–Kötegyáni FC. Szabadnapos: Okány KSK.

Déli csoport. Az 1. forduló programja. Augusztus 30., szombat, 10.00: Mezőkovácsházi TE–Kunágotai TE. 17.00: Medgyesegyháza SE–Kardos KSK, Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK. Augusztus 31., vasárnap, 17.00: Telekgerendási LSC–Csorvási SK, Kevermes SE–Jamina SE II. Szabadnapos: Medgyesbodzás SE.