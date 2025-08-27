augusztus 27., szerda

Röplabda

1 órája

Rády Boglárka az Egyesült Államokban folytatja

Mint ismeretes, a 2024–25-ös szezon végén, három szezon után távozott az extraligás Kaposvári NRC-től a békéscsabai nevelésű Rády Boglárka.

Gajdács Pál

Mára az is eldőlt, hogy a 23 éves liberó időlegesen az Egyesült Államokba költözik és a kansasi Emporia State University röplabda-csapatában játszik tovább. 

Rády Boglárka Fotó: MRSZ

 

 

