Röplabda
1 órája
Rády Boglárka az Egyesült Államokban folytatja
Mint ismeretes, a 2024–25-ös szezon végén, három szezon után távozott az extraligás Kaposvári NRC-től a békéscsabai nevelésű Rády Boglárka.
Mára az is eldőlt, hogy a 23 éves liberó időlegesen az Egyesült Államokba költözik és a kansasi Emporia State University röplabda-csapatában játszik tovább.
