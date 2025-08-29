Krisztusi korba lépett a Hollandiát is megjárt gyulai focista, a Fradi és a Vasas sztárja

– Ma ünnepli születésnapját csapatunk hátvédje, Otigba Kenneth! Isten éltessen, Kenny! – olvasható a Vasas FC közösségi oldalán. Otigba Kenneth Karim a nigériai Kadunában született 1992. augusztus 29-én. A nigériai származású magyar válogatott labdarúgó jelenleg a Vasas játékosa. A labdarúgó Gyulán kezdte elsajátítani a labdarúgás alapjait, majd a Békéscsabán folytatta, ahonnan az angol Liverpool FC és a holland SC Heerenveen is felfigyelt rá 2008-ban. Próbajátékon vett részt az angol együttesnél, majd Rafa Benítez hároméves szerződést kínált neki. Végül augusztusban elfogadta a SC Heerenveen ajánlatát.

Otigba Kenneth 33 éves lett. Fotó: Vasas FC/Facbook

Otigba Kenneth krisztusi korba lépett

Otigba Kenneth Karim a korosztályos csapatokban szerepelt, majd felkerült a tartalékok közé. 2011 júniusában több angol klub és a Debreceni VSC is érdeklődött iránta. A 2012-13-as szezonban az Európa-liga selejtezőjében a Rapid Bucureşti elleni hazai, illetve vendég mérkőzésen is a kispadon kapott szerepet Marco van Basten vezetőedzőtől. 2012. december 16-án az Utrecht ellen mutatkozott be a Holland első osztályban, a 75. percben lépett csereként pályára a 3-1-re elvesztett mérkőzésen. Pár nappal később csereként a holland kupában is bemutatkozott, a Feyenoord együttese ellen.

2017. június 16-án vált hivatalossá, hogy a Ferencvároshoz igazolt. A 2017–2018-as szezonban alapembere volt a csapatnak, huszonnégy bajnokin lépett pályára. Három szezon alatt összesen 37 bajnokin jutott szóhoz, két bajnoki címet nyert a zöld-fehér csapattal. A Vasashoz 2020. szeptember 22-én írt alá.

A televíziós közvetítés jóvoltából az ország előtt is bemutatkozott augusztus elején az NB II.-es békéscsabai labdarúgócsapat. A Merkantil Bank Liga harmadik fordulójának záró találkozóján a Vasas vendégeként lépett pályára az Előre.