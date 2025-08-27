Összeállt a szeptemberi program a röplabdásoknál

Lassan teljes lesz a játékoskeret, hiszen a kanadai feladó, Averie Allard is csatlakozott a minap, már csak a világbajnokságon szereplő bolgár Marija Krivoshiyska van távol.

A Nagy Péter edzette BRSE a felkészülés harmadik hetét kezdte a csapattal Fotó: BRSE

Nagy Péter, a BRSE vezetőedzője a klubhonlapon elmondta, elégedett a hozzáállással, jó szellemiségű kollektíva körvonalazódik, és a Gyuricza Bea által koordinált erőnléti munka alatt sem érkezett panasz senkire.

Hamarosan jön az első teszt, szeptember első hétvégéjén a MÁV Előre jön Békéscsabára, hogy egy zárt kapus mérkőzésen teszteljen a két csapat. Szeptember 12-14. között a lugosi tornára utazik a BRSE, egy héttel később pedig a Békéscsaba rendez hasonló viadalt és 19-én (azon a napon, amikor a klub a 25. születésnapját ünnepli) 18 órakor a CSM Lugoj ellen játszik, majd 21-én a Nyíregyháza lesz az ellenfél. Egy héttel később pedig a Nyíregyházán a Fatum-kupán szerepel a csapat.