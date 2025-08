Nagy-Benedek Izabell hazai medencében is bizonyított

Az országos bajnokságon kilenc úszó képviselte Békés vármegyét. A Békéscsabai Előre Úszó Klubból hatan, a Gyulai Várfürdő csapatából hárman ugrottak szinte mindennap a vízbe.

Az országos bajnokság másik békéscsabai éremgyűjtője, Takács Botond útban a cél felé. Fotó: Tésik Attila

Az előbbiek nem is akárhogyan szerepeltek, hiszen az éremtábla tanúsága szerint az egy arany-, három ezüst- és két bronzérem a tabellán az 58 egylet közül a 10. helyet jelentette. A gyulai fiatalok közül ketten a B-döntőbe kerültek.

Maradva a békéscsabaiaknál: a még csak serdülő korú, újdonsült EYOF-bajnok, Nagy-Benedek Izabell itt sem talált legyőzőre az 50 méteres távon, ami magyar bajnoki címet jelentett számára, de emellett még egy ezüstöt is begyűjtött. Klubtársa, a még szintén serdülő korosztályú Takács Botond egy ezüst- és egy bronzéremmel lett gazdagabb. Hasonló éremkollekcióval zárt a csabaiak mesterének fia, Petróczki Zsombor, aki a mellúszásban jeleskedett. Két megyeszékhelyi fiú váltó egyaránt az ötödik helyen zárt, ami a csapat erősségét is alátámasztja, miként a negyedik helyen zárt 4x100 méteres csabai mix vegyesváltó is.

– Erősen indult számunkra az idei utolsó korosztályos bajnokság, hiszen már az első napon minden sportolónk rajthoz állt délelőtt és nem is akárhogyan teljesített – összegzett id. Petróczki Zsombor edző. – Valamennyien egyéni rekordokat úsztak délelőtt, Nagy Szabolcs például hat tizedet javított 100 méter gyorson egyéni legjobbján. A remek teljesítményeknek köszönhetően több döntőben érdekeltek voltunk délután. Különösen nagy dolog ez annak a fényében, hogy az ifjúsági országos bajnokság a 2007-2008-as korosztály számára íródott, nálunk pedig csak Nagy-Benedek Olivér és Petróczki Zsombor tartozott az elsőéves ifik közé, a többiek még serdülők. A finálék szép sikereket hoztak: hiszen nyitányként három ezüstéremmel zárt klubunk.

A folytatás is szép eredményeket hozott a békéscsabaiaknak, hiszen a második napon is termett babér számukra Takács Botond ezüstérme jóvoltából. És még mindig nem volt vége. A záró nap a megannyi érem mellett végre a legnemesebb medállal is „megjutalmazta” a csabaiakat, pontosabban Nagy-Benedek Izabellt, aki a lányok 50 méteres mellúszó számában egy bajnoki aranyat gyűjtött be.