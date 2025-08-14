Orosházi régiós bajnok díjlovaglásban

Az Orosházi Musztáng Lovasiskolában lovagoló díjlovas a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark négy évszakos pályáján megrendezett versenyen győzött az előkészítő díjlovas vetélkedő összes korosztályában és a díjlovas vetélkedő bajnoka is ő lett. Társa Think Twice A.Z. nevű lova volt. Felkészítő edzője: Csontos Dominika. A 14-18 évesek kategóriájában egyedül mérette meg magát, az első napon 68,12, másnap 72,89 százalékot kapott a programjára.

Czirle Dalma Fotó: Katusné Gudmon Kata

A Halasmédia beszámolója szerint a bajnokavatáson a bajnokok és dobogós helyezettek együtt felállva az emelvényre hallgatták meg a Himnuszt. Hatalmas tapsot kaptak, majd lóra szálltak és tiszteletkörrel búcsúztak a közönségtől.