augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjlovaglás

2025.08.14. 20:10

Orosházi régiós bajnok díjlovaglásban

Címkék#díjlovas#Kentaur Lovas Egylet#Hirling József Lovaspark#pálya#bajnok#verseny

Czirle Dalma révén egy Orosházán élő lovas is felvonulhatott a Kelet-Magyarország Régiós Döntő ünnepi ceremóniáján.

Gajdács Pál

Az Orosházi Musztáng Lovasiskolában lovagoló díjlovas a kiskunhalasi Hirling József Lovaspark négy évszakos pályáján megrendezett versenyen győzött az előkészítő díjlovas vetélkedő összes korosztályában és a díjlovas vetélkedő bajnoka is ő lett. Társa Think Twice A.Z. nevű lova volt. Felkészítő edzője: Csontos Dominika. A 14-18 évesek kategóriájában egyedül mérette meg magát, az első napon 68,12, másnap 72,89 százalékot kapott a programjára. 

Czirle Dalma Fotó: Katusné Gudmon Kata 

A Halasmédia beszámolója szerint a bajnokavatáson a bajnokok és dobogós helyezettek együtt felállva az emelvényre hallgatták meg a Himnuszt. Hatalmas tapsot kaptak, majd lóra szálltak és tiszteletkörrel búcsúztak a közönségtől.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu